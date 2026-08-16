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Kakav debakl Messija! Nikad u karijeri nije mu se dogodilo ovo

Kakav debakl Messija! Nikad u karijeri nije mu se dogodilo ovo
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Foto: Chris Arjoon/Zuma Press/Profimedia

Argentinac je imao večer za zaborav

16.8.2026.
10:10
Sportski.net
Chris Arjoon/Zuma Press/Profimedia
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Lionel Messi proživio je jednu od najtežih utakmica posljednjih godina. Njegov Inter Miami gostovao je kod Nashvillea i doživio uvjerljiv poraz 4:1, a Argentinac je imao večer za zaborav.

Messi je u 23. minuti dobio priliku izjednačiti iz jedanaesterca, ali njegov pokušaj nije završio u mreži. Uz promašeni penal koji možete pogledati ovdje, dvaput je pogodio okvir gola, propustio još nekoliko velikih prilika i zaradio žuti karton.

Inter Miami je uspio izjednačiti preko Telasca Segovije, no Nashville je u nastavku preuzeo kontrolu. Harry Mukhtar zabio je dvaput, a konačnih 4:1 postavio je Sam Surridge.

Posebno zanimljivo, Messi je sada promašio tri penala zaredom, što mu se nikada ranije u karijeri nije dogodilo. Nashville je pobjedom učvrstio prvo mjesto na Istoku s 43 boda, dok Inter Miami ima 38.

Lionel Messi
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