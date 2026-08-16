Navika koju mnogi imaju uništava pravi okus vina: 'Potpuno će vam poremetiti osjetila'

Ako želite iskusiti puni raspon okusa i aroma koje vino nudi, ispijanje vode prije ili između gutljaja može se činiti kao prirodan način za pročišćavanje nepca. Međutim, jedna ugledna sommelierka tvrdi da bi vas upravo ta navika mogla spriječiti da doživite vino onako kako je vinar zamislio.

"Bilo što, što unesete u usta prije prvog gutljaja vina izmijenit će njegove prave boje", izjavila je za Fox News Digital njujorška sommelierka i vinska edukatorica Sarah Looper.

Zašto čaša vode prije vina nije dobra ideja?

Mnogi ljubitelji vina vjeruju da čaša vode služi kao "resetiranje" osjetila, no Looper objašnjava da voda, kao i bilo koja druga tekućina, mijenja kemijsku ravnotežu u ustima, uključujući pH vrijednost, što izravno utječe na percepciju okusa.

Da biste točno ocijenili vino, Looper preporučuje da mu date nekoliko prilika. Prvi gutljaj, kako kaže, služi samo za "postavljanje tona". U tom trenutku trebali biste i pomirisati vino.

"Budući da bolje osjećamo mirise ustima, ako te aromatične molekule prvo stavimo u usta, zapravo ćemo bolje osjetiti miris vina pri drugom gutljaju. To se događa jer prilagođavate svoje nepce onome što vino uistinu jest", pojašnjava ona.

Ovaj proces poznat je kao retronazalna olfakcija, pojava kada arome iz hrane ili pića putuju iz usne šupljine prema nosu, snažno utječući na našu konačnu percepciju okusa.

Strpljenje je ključ, a ne voda

Različite osobe imaju različita nepca, ističe Looper, ukazujući na faktore poput oralnog pH i osjetljivosti na okuse. Upravo zato, ono što konzumirate neposredno prije vina ima presudan utjecaj.

"Ono što stavite na nepce, bilo da je to slatka i visoko kisela Coca-Cola, ili gutljaj koktela poput Old Fashioneda koji je vrlo alkoholan, sladak i drvenast, potpuno će vam poremetiti osjetila", kaže Looper. "Ne možete s takvog pića prijeći na vino i očekivati da će vaš mozak i nepce moći ispravno procijeniti ono što kušate."

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Ključ za resetiranje nepca, prema njezinim riječima, nije voda, već strpljenje. "Morate si dati malo vremena, zatim uzeti prvi gutljaj vina, prilagoditi mozak onome što kušate, i tek onda uzeti drugi gutljaj", savjetuje. "Upravo taj drugi, pa čak i treći gutljaj, uistinu će urezati vino u vaš mozak i usta onakvim kakvo bi trebalo biti."

Okusi u vinu također se razvijaju nakon što se ono ulije u čašu i dođe u doticaj s kisikom, zbog čega vino može imati drugačiji okus nekoliko minuta nakon prvog gutljaja, piše New York Post.

Ostale uobičajene pogreške koje kvare iskustvo

Osim izbjegavanja vode neposredno prije kušanja, postoje i druge česte pogreške na koje stručnjaci upozoravaju, a koje mogu značajno umanjiti užitak u vinu.

Temperatura posluživanja je presudna

Jedna od najvećih zabluda jest da se bijelo vino pije "ledeno hladno", a crno na "sobnoj temperaturi". Previše rashlađeno bijelo vino gubi svoje nježne arome i okuse, dok pretoplo crno vino može djelovati tromo, s prenaglašenim okusom alkohola koji prikriva voćne note.

Idealne temperature variraju: pjenušava vina najbolja su na tri do sedam stupnjeva Celzijusa, lagana bijela i rosé vina na sedam do deset, dok se puna bijela vina poslužuju na deset do 13 stupnjeva. Laganija crvena vina, poput crnog pinota, idealna su na 12 do 14 stupnjeva, a puna i snažna crvena vina, kao što je cabernet sauvignon, na 15 do 18 stupnjeva. Dobar savjet je poslužiti vino malo hladnije nego toplije, jer će se u čaši brzo ugrijati.

Važnost odabira čaše i pravilnog držanja

Čaše za vino imaju nožicu s vrlo važnim razlogom – da toplina ruku ne bi zagrijavala vino. Držanje čaše za tijelo može podići temperaturu vina za nekoliko stupnjeva u samo nekoliko minuta, što može promijeniti njegov okus i miris. Oblik čaše također igra ključnu ulogu jer usmjerava arome prema nosu, pojačavajući cjelokupni doživljaj.

Na kraju, Looper naglašava da se ne treba previše opterećivati takozvanim pravilima. Najvažnije je pronaći ono što vama odgovara. Jednostavan način da izvučete najviše iz iskustva jest da prvo pomirišete vino, uzmete mali gutljaj, pustite ga da obloži nepce, a zatim zastanete prije drugog gutljaja kako biste primijetili kako se arome i okusi razvijaju.

"Ne radi se toliko o tome što je ispravno ili pogrešno", zaključuje ona. "Radi se o onome što volite, u čemu uživate i što vam je ukusno. Uzmite ta pravila, malo ih prilagodite i vidite funkcionira li neka alternativa. Možda vam se svidi."

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