Bosanci pune Premiership! Zvijezda s Mundijala postaje 'svraka' za 35 milijuna eura

Bosanskohercegovački reprezentativac Amar Dedić danas bi trebao napraviti veliki korak u karijeri. Nakon što je dogovorio transfer iz Benfice, 23-godišnji desni bek stiže u Newcastle na liječničke preglede i potpis ugovora.

Dedić je s engleskim klubom već dogovorio osobne uvjete, a potpisat će suradnju do ljeta 2031. godine. Vrijednost transfera procjenjuje se na oko 35 milijuna eura.

🚨⚪️⚫️ Amar Dedić, flying to England today for medical tests and contract signing at Newcastle.



Deal done with Benfica at €35m package, as revealed yesterday. 🇧🇦 pic.twitter.com/rXsIyZI6VI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2026

Nakon liječničkih pregleda očekuje se i službena potvrda transfera, čime bi Dedić postao novi član Newcastlea. U Engleskoj će se tako pridružiti reprezentativnom kolegi Tariku Muharemoviću.

Posebno zanimljivo, Dedića će u Newcastleu ponovno trenirati Matthias Jaissle, trener pod čijim je vodstvom ranije igrao u Salzburgu.