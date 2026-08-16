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Bosanci pune Premiership! Zvijezda s Mundijala postaje 'svraka' za 35 milijuna eura

Bosanci pune Premiership! Zvijezda s Mundijala postaje 'svraka' za 35 milijuna eura
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Foto: Ringo Chiu/Zuma Press/Profimedia

Nakon liječničkih pregleda očekuje se i službena potvrda transfera

16.8.2026.
10:24
Sportski.net
Ringo Chiu/Zuma Press/Profimedia
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Bosanskohercegovački reprezentativac Amar Dedić danas bi trebao napraviti veliki korak u karijeri. Nakon što je dogovorio transfer iz Benfice, 23-godišnji desni bek stiže u Newcastle na liječničke preglede i potpis ugovora.

Dedić je s engleskim klubom već dogovorio osobne uvjete, a potpisat će suradnju do ljeta 2031. godine. Vrijednost transfera procjenjuje se na oko 35 milijuna eura.

 

 

Nakon liječničkih pregleda očekuje se i službena potvrda transfera, čime bi Dedić postao novi član Newcastlea. U Engleskoj će se tako pridružiti reprezentativnom kolegi Tariku Muharemoviću.

Posebno zanimljivo, Dedića će u Newcastleu ponovno trenirati Matthias Jaissle, trener pod čijim je vodstvom ranije igrao u Salzburgu.

BenficaNewcastleJose MourinhoBosna I Hercegovina
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