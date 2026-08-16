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ŠIRI SE SNIMKA /

Masovna tučnjava na koncertu Amadeus benda u Crnoj Gori, intervenirali osiguranje i policija

Snimke incidenta u međuvremenu su se proširile društvenim mrežama, a prizori masovne tučnjave zasjenili su koncertnu atmosferu u Spužu

16.8.2026.
11:14
Hot.hr
Instagram Interno/screenshot
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Tijekom sinoćnjeg koncerta Amadeus benda u naselju Spuž u Crnoj Gori došlo je do velikog incidenta u publici kada je naizgled bezazleno naguravanje preraslo u masovnu tučnjavu.

Na snimci koja se širi društvenim mrežama vidi se kako nekoliko osoba najprije ulazi u verbalni sukob, nakon čega se situacija vrlo brzo otela kontroli. Ubrzo je došlo do kaosa, a u fizički sukob uključio se veći broj ljudi, javlja Kurir. Posebno je upečatljivo, pišu srpski mediji, da je bend, unatoč kaosu koji se odvijao među publikom, nastavio s nastupom i pjevanjem. 

Na mjesto događaja najprije je interveniralo osiguranje, koje je pokušalo razdvojiti sudionike tučnjave i spriječiti daljnju eskalaciju. Ubrzo je reagirala i policija koja je uspjela staviti situaciju pod kontrolu i uspostaviti javni red i mir.

Prema prvim informacijama, u tučnjavi je ozlijeđeno više osoba. Srećom, nitko od ozlijeđenih, prema dosad dostupnim informacijama, nije zadobio teže ozljede, prenosi portal Interno.

KoncertTučnjavaCrna Gora
komentara
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