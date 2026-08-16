Poljaci stradali u autobusnoj nesreći u Mađarskoj vraćali se s hodočašća: Bili su u Međugorju

Poljaci koji su stradali u nesreći autobusa u Mađarskoj u nedjelju rano ujutro vraćali su se s hodočašća iz Međugorja, prenijeli su poljski mediji, pozivajući se na poljsko ministarstvo vanjskih poslova.

Glasnogovornik poljskog ministarstva vanjskih poslova Maciej Wewior potvrdio je da „sve ukazuje na to da su se vraćali iz Međugorja“, a informaciju je potvrdila i lokalna vlast iz regije iz koje su hodočasnici.

Foto: Zoltan MATHE/AFP/Profimedia

Dvanaest ljudi poginulo je, a najmanje 10 ozlijeđeno je nakon što se poljski autobus prevrnuo u noći na nedjelju na autocesti u istočnoj Mađarskoj.

Autobus, koji je stigao u Mađarsku iz Srbije, prevrnuo se oko jedan ujutro na autocesti blizu grada Mezokeresztesa, oko 140 kilometara istočno od Budimpešte, objavila je policija.

U autobusu je bilo 57 putnika i dva vozača.

"Autobus poljskih registracijskih tablica koji je putovao autocestom M3 prema Nyiregyhazi... skrenuo je s ravnog dijela ceste u jarak i prevrnuo se. Preliminarne informacije sugeriraju da je vozač vjerojatno zaspao", napisala je policija na svojoj web stranici.

Policija je dodala da je privela vozača autobusa.

Slike s mjesta događaja pokazuju teško oštećeni crveni autobus kako leži na boku u jarku pokraj autoceste s ​razbijenim prozorima i razbacanim stvarima i koferima.

Foto: FERENC ISZA/AFP/Profimedia

Prve vatrogasne ekipe koje su stigle na mjesto događaja počele su spašavati putnike kroz prozore autobusa, a nekoliko njih bilo je zarobljeno ispod vozila.

Hitne službe pružile su pomoć jednoj osobi u kritičnom stanju, devet drugih je s teškim ozljedama i 37 s lakšim ozljedama, prema objavi mađarske Nacionalne hitne službe, koja je na mjesto događaja poslala 14 kola hitne pomoći.

Jedanaest osoba poginulo je na mjestu događaja, dok je još jedan putnik preminuo nakon što je prevezen u bolnicu, prema Nacionalnoj hitnoj službi.

Ovo je najveća autobusna nesreća u Mađarskoj od katastrofe u Siófoku 2003. godine, kada se vlak sudario s autobusom koji je prevozio njemačke turiste na željezničko-cestovnom prijelazu, usmrtivši 33 osobe.

Poljski hodočasnici stradali su i prije četiri godine kada je u ranim jutarnjim satima autobus 6. kolovoza 2022. kod Brezničkog Huma sletio s ceste. Poljaci su tada bili na putu za Međugorje. Tada je dvanaest osoba poginulo, a više od 40 je bilo ozlijeđeno.