Poznato stanje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša: 'I dalje su životno ugroženi'

Zdravstveno stanje troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša i prevezenih iz KBC Split u KBC Sestre milosrdnice na Kliniku za traumatologiju, je i dalje nepromijenjeno, priopćili su upravo zagrebačke Klinike.

Smješteni su na Jedinici intenzivnog liječenja, i dalje su životno ugroženi, intubirani, na mehaničkoj ventilaciji i primaju terapiju za stabilizaciju vitalnih funkcija.

Kao što je već ranije objavljeno, uz opekline od 40 do 70% površina tijela, dodatnom dijagnostikom utvrđene su i inhalacijske ozljede kod svih pacijenata.

KBC Split: Četvero ozlijeđena u požaru i dalje životno ugrožena

Četiri pacijenta, koja su teško ozlijeđena u noći s 13. na 14. kolovoza u požaru kod Omiša, a liječe u splitskom Kliničkom bolničkom centru i dalje su životno ugrožena, doznaje se u nedjelju u tom KBC-u.

"Njihovo stanje je nepromijenjeno, nalaze se u jedinici intenzivnog liječenja i životno su ugroženi," rekla je Hini glasnogovornica splitskog KBC-a Kristina Bitanga.

Napominje i kako se u tom KBC-u nalazi još sedam pacijenata koji su ozlijeđeni u požaru ali su izvan životne opasnosti i smješteni su na više bolničkih odjela.

Četvero teško ozlijeđenih u omiškom požaru prvotno primljenih u splitski KBC, premješteno je ranije na liječenje u Zagreb.

Ozlijeđeno 38 osoba

Podsjetimo, u velikom omiškom požaru ozlijeđeno je 38 osobe. Među najteže ozlijeđenima su tri odrasle osobe – dva muškarca i jedna žena, koji su nakon zbrinjavanja u Splitu prevezeni u Zagreb. Smješteni su u Klinici za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice i njihovo je stanje i dalje životno ugrožavajuće.

Među teško ozlijeđenima je i 17-godišnja djevojka, koja je iz KBC-a Split prevezena u Kliniku za dječje bolesti Zagreb. Zadobila je opekline na oko 25 posto površine tijela, a zbog ugrožene cirkulacije šaka liječnici su je dva puta operirali. Nakon zahvata stanje joj je stabilnije.

U splitskom KBC-u liječi se sedam osoba. Prema zadnjim dostupnim informacijama, na intenzivnoj njezi na respiratoru nalaze se četiri, a troje je na odjelu. Jednoj se pacijentici jučer poslijepodne stanje pogoršalo pa je ponovno operirana, intubirana i premještena na intenzivnu.

Stanje pacijenata u KBC Split

Pacijenti će danas biti ponovno previjeni, kada će liječnici provjeriti njihovo stanje, a operacije bi trebali početi u ponedjeljak, budu li sposobni za operativne zahvate.

"Krenuli bismo s čišćenjem, odnosno odstranjivanjem izgorjele kože i rekonstrukcijom nastalih defekata, prema principima i algoritmima kirurgije opeklinske bolesti, objasnio je jučer dr. Ivan Utrobičić, kirurg iz KBC-a Split

Liječnik je istaknuo da kod opeklinske bolesti nije zahvaćena samo koža, nego je riječ o bolesti cijelog tijela gdje dolazi do poremećaje u različitim organskim sustavima.

"Koža je vidljiva pa govorimo o opeklinama kože, ali u organizmu dolazi do brojnih patofizioloških promjena. Zato u liječenje trebaju biti uključeni anesteziolozi kao intenzivisti te drugi stručnjaci, među kojima su infektolozi, fizijatri i, prema potrebi, psihijatri", rekao je kirurg Utrobičić.

Kako danas doznajemo iz KBC-a Split, nema promjene u stanju pacijenata.

U velikom požaru koji je zahvatio omiško područje u noći s četvrtka na petak život je izgubila jedna je osoba, koja još nije identificirana.

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