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Branio je Omiš, sada je ozlijeđen u bolnici: 'Jure vrati se brzo među svoje'

Branio je Omiš, sada je ozlijeđen u bolnici: 'Jure vrati se brzo među svoje'
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Foto: Instagram Vatrogasci Split

U KBC-u Split posjetila ga je njegova druga smjena, kako bi mu pružili podršku i poželjeli što brži oporavak

16.8.2026.
8:43
danas.hr
Instagram Vatrogasci Split
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Splitski vatrogasci posjetili su svog kolegu Juru, ozlijeđenog tijekom gašenja velikog požara na omiškom području.

Jure se kao dobrovoljac nalazio na prvoj crti obrane Omiša. No, tijekom intervencije zadobio je ozljede zbog kojih je završio u bolnici.

U KBC-u Split posjetila ga je njegova druga smjena, kako bi mu pružili podršku i poželjeli što brži oporavak.

"Jure, cijela postrojba je uz tebe. Želimo ti brz i potpun oporavak i što skoriji povratak među svoje", poručili su mu kolege.

Ozlijeđeno 38 osoba

Podsjetimo, u velikom omiškom požaru ozlijeđeno je 38 osobe. Smrtno je stradala jedna osoba.

Među najteže ozlijeđenima su tri odrasle osobe – dva muškarca i jedna žena, koji su nakon zbrinjavanja u Splitu prevezeni u Zagreb. Smješteni su u Klinici za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice i njihovo je stanje i dalje životno ugrožavajuće.

Svi su intubirani i na mehaničkoj ventilaciji, a opekline su im zahvatile između 40 i 70 posto površine tijela. Dodatnom dijagnostikom utvrđeno je da su zadobili i inhalacijske ozljede.

Među teško ozlijeđenima je i 17-godišnja djevojka, koja je iz KBC-a Split prevezena u Kliniku za dječje bolesti Zagreb.

Zadobila je opekline na oko 25 posto površine tijela, a zbog ugrožene cirkulacije šaka liječnici su je dva puta operirali. Nakon zahvata stanje joj je stabilnije, a liječnici situaciju zasad drže pod nadzorom. Ipak, upozoravaju na mogućnost komplikacija i infekcija u narednim danima.

Na požarištu pronađeno tijelo jedne osobe

U požaru je pronađeno i tijelo jedne osobe. Prema dosad objavljenim informacijama tijelo je pronađeno na opožarenom području kod Stanića.

Prema neslužbenim informacijama, jedna osoba je pokušavala pobjeći od požara s još dvije osobe. U jednom trenutku našle su se okružene vatrom, nakon čega su pokušale napustiti automobil. Jedna osoba nije uspjela pobjeći, dok su druge dvije ozlijeđene.

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VatrogasciOmišPožar
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