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Makhachev ispisao povijest UFC-a: Srušio rekord legende Andersona Silve

Makhachev ispisao povijest UFC-a: Srušio rekord legende Andersona Silve
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Foto: Louis Grasse/Zuma Press/Profimedia

Mahačev je tako stigao do 17. uzastopne pobjede u UFC-u

16.8.2026.
8:46
Sportski.net
Louis Grasse/Zuma Press/Profimedia
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Islam Makhachev zadržao je UFC naslov u velter kategoriji nakon što je u glavnoj borbi UFC-a 330 u Philadelphiji jednoglasnom odlukom sudaca svladao Iana Machada Garryja. Suci su meč bodovali 49:46, 49:46 i 48:47.

Iako se očekivala uvjerljivija pobjeda ruskog borca, Garry je pružio puno veći otpor nego što se predviđalo. Mahačev je od početka pokušavao nametnuti borbu u parteru, nekoliko puta rušio Irca i kontrolirao ga iz gornje pozicije.

U drugoj rundi dodatno je zaprijetio visokim udarcem nogom, no Garry se u nastavku uspio prilagoditi. Počeo je bolje pogađati nogama, braniti rušenja i zadavati Mahačevu sve više problema u stojci.

Kako je borba odmicala, prvak je počeo usporavati, ali je u posljednjoj rundi napravio ključan potez. Rušenjem je preuzeo leđa Garryju i praktički osigurao pobjedu na sudačkim karticama.

Mahačev je tako stigao do 17. uzastopne pobjede u UFC-u, čime je postavio novi rekord organizacije i nadmašio legendarnog Andersona Silvu. Posljednji poraz doživio je još 2015. godine.

UfcIslam Makhachev
komentara
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