Počeo veliki povratak s Jadrana: Kolone na cestama, deseci tisuća u lukama

SEZONA U ZAVRŠNICI /

Ljetna turistička sezona polako ulazi u završnicu, ali gužve na cestama, u trajektnim i zračnim lukama ne jenjavaju. Blagdan Velike Gospe donio je pojačan promet diljem Hrvatske, a zbog prometnih nesreća na autocestama stvarale su se i višekilometarske kolone.

Posebno je prometno jučer bilo kod Karlovca, gdje je kolona u jednom trenutku bila duga čak 15 kilometara. Gužve se bilježe i u splitskoj luci, kroz koju se ovog vikenda očekuje više od 74 tisuće putnika i 18 tisuća vozila.

"Pojačan je povratak polako s otoka, a oko 10 sati pojačao se promet i u luci Split", rekla je Jelena Ivulić iz Jadrolinije.

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