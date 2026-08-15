Marijanska svetišta danas su bila puna: 'Ako ti je teško, onda odeš tu i vratiš se preporođen'

Od rane zore rijeke vjernika slijevale su se u hrvatska marijanska svetišta. Velika Gospa im, kažu, mnogo znači.

"Uvijek nam ulijeva snagu i borbu za život nam daje i stvarno nam puno znači", kaže Nadica.

"To je neopisivo, neopisivo, to toliko dobije se snage", kaže Marija.

"To je zajedništvo svih ljudi, zajedništvo obitelji i to što nama Blažena Djevica Marija daje, to se jednostavno ne može samo tako lako doživjeti", kaže Ivo.

Stotine kilometara pješice do svetišta

Kako bi to doživjeli, neki su pješice hodočastili i nekoliko stotina kilometara. "Mi smo prije šest dana krenuli, idemo zahvaliti se, tako da društvo putem, sve je super", kaže Tomica.

A osjećaj u svetištima, kažu, jedinstven je. "Prekrasno, srce mi je puno, duša, pjevala sam cijelu misu", kaže Marija.

"To je jednostavno neki osjećaj koji se ne može opisati", kaže Damir. "Ako ti je teško u životu, onda odeš tu i vratiš se sasvim preporođen", kaže Vesna.

Teških životnih priča i zavjetovanja Gospi je bezbroj. "Ja imam neku tešku tragediju u životu pa mi to puno znači", kaže Marija.

"Imao sam problem s kockom, samo zahvaljujući Bogu i vjeri i Gospi uspio sam se izliječiti", kaže Jure. "Sve što sam se molila, sve mi je uslišila, moje molitve", kaže Ruža.

A iskrene molitve, poručuju, najbolje razumije njihova druga majka. "I to majka u svim teškoćama na životnom putu", kaže Franka.

Utjeha, pomoć i ljubav

Na životnom putu, kažu, Gospa im pruža utjehu, pomoć i ljubav. "Nježno i strpljivo, blizinom i šutnjom. Zato se pred Marijom ljudi usuđuju zaplakati, priznati vlastite slabosti i započeti ispočetka", kaže mons. Dražen Kutleša, zagrebački nadbiskup.

Iz Gospinih svetišta molitve su upućene i za one kojima je u ovim trenucima najteže.

"Zbog posljedica požara preksinoć na jugu naše domovine, smiluj se svima, Gospodine, svima koji trpe, pate, koji su izgubili svoju imovinu, svoje domove", kaže mons. Đuro Hranić, đakovačko-osječki nadbiskup.

Okupljeni u svetištima vjeruju u nebeski zagovor Kraljice Hrvata. "Znamo i vjerujemo da je Majka Božja dala rođenje Isusu Kristu i zato je volimo i slavimo", kaže Miro.

"Dok mi Bog dragi da zdravlje i snagu, dolazit ću ovdje, moliti se za moju obitelj, za moju djecu, za sve ljude dobre volje", kaže Marija.

I otvorenog srca iskreno zahvaljivati za dobivenu snagu, vjeru i ljubav.