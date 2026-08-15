Junak Istre: 'Vratila nam se sva nesreća iz posljednja dva kola'

Nogometaši Istre 1961 upisali su prvu pobjedu u novoj sezoni SHNL-a svladavši pred svojim navijačima u Puli momčad Slaven Belupa s uvjerljivih 3-0. Domaćini su već nakon prvog poluvremena imali dva pogotka prednosti.

Ključan trenutak utakmice dogodio se u trećoj minuti, kada je Kutleša zaradio crveni karton i ostavio goste s igračem manje. Puljani su brojčanu prednost prvi put iskoristili u 16. minuti pogotkom Nika Škafara Žužića. Hamza Jaganjac povećao je vodstvo u 35. minuti, a svojim drugim golom na susretu u 56. minuti postavio je konačnih 3-0. Važnu ulogu imao je i Ivan Šaranić, asistent kod dvaju pogodaka.

"Noći istarske zovu me i prate gdje god krenem ja. Pjesme daleke još u meni žive k'o nekada“, odjekivalo je svlačionicom Alda Drosine nakon pobjede nad Farmaceutima.

"Odlična utakmica. Vjerojatno nam se vratila sva nesreća iz prošla dva kola (poništeni gol protiv Lokomotive i nedosuđeni penal protiv Hajduka, op. a.). Cijela momčad zaslužna je za ovo, skupa sa stručnim stožerom. Sretni smo što nismo ni primili gol, što je jako bitno, i idemo dalje“, kazao je Jaganjac.

Napadač Istre vratio se nakon druge posudbe, ovoga puta iz Željezničara, te je u svom 19. nastupu za pulsku momčad postigao drugi i treći pogodak.

"Jedva sam čekao gol, prva dva kola baš i nije bilo nekih šansi, a danas se otvorilo. Mogao je biti i još koji gol, ali zadovoljan sam i sretan što su ušle dvije. Bili smo odgovorni, nismo se ni u obrani opustili nakon crvenog. Bili smo zreli, dobro branili prekide i podigli se na viši nivo, zato smo pobijedili. Rijeka na Rujevici? Derbi je uvijek težak, spremamo se kao i dosad. Ostat ćemo dosljedni svojoj igri i agresivnosti. Pozivam navijače da dođu u što većem broju na tu utakmicu“, dodao je Jaganjac.

Trener Istre Javier Cabello posebno je istaknuo ozbiljnost i pristup svojih igrača, koji se nisu opustili unatoč tome što su gotovo cijelu utakmicu imali čovjeka više.

"U govoru nakon utakmice, pa i na poluvremenu, rekao sam da je izgledalo lagano i činilo se, baš zato što se crveni dogodio u trećoj minuti. Puno sam puta vidio da se momčadi s igračem više opuste jer imaju dovoljno vremena iskoristiti to. Naš je mentalni sklop bio čudesan, bili smo koncentrirani i stalno tražili taj gol. Nismo im dali priliku. Ovo je važno za momčad, pokazujemo želju za pobjeđivanjem, i to je zasluga igrača. I oni s klupe su isto dali doprinos tomu“, rekao je Cabello za kameru MAXSporta.

S druge strane, Slaven Belupo vrlo je loše ušao u sezonu. Koprivnička momčad nakon triju kola nema nijedan bod, baš kao ni Rudeš, a u istoj bi se situaciji mogla naći i Gorica. Trener Mario Gregurina nakon poraza u Puli nije imao mnogo razloga za zadovoljstvo.

"Situacija u trećoj minuti odredila je utakmicu i njezin tijek iako smo jako dobro ušli u utakmicu i osjećali da možemo. Pokušali smo promijeniti neke stvari i s dva napadača ugroziti gol Istre, ali nije lako s igračem manje igrati 90 minuta, pogotovo po ovom vremenu, kada je energetska potrošnja igrača na velikoj razini. Na početku drugog poluvremena imali smo situaciju odvesti utakmicu u neku neizvjesnost, ali uskoro nas je presjekao novi gol koji je riješio utakmicu. Da smo igrali 11 na 11, imali bismo velike šanse uzeti nešto, tako smo i pripremali utakmicu. Imali smo dobar gard na početku, ali taj nesretni trenutak sve je odlučio“, rekao je trener Farmaceuta Mario Gregurina.

Slaven će priliku za osvajanje prvih bodova imati u sljedećem kolu, kada u Koprivnici dočekuje Goricu. U toj će utakmici momčad Marija Gregurine biti pod imperativom prve ovosezonske pobjede.