FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
REAKCIJE /

Junak Istre: 'Vratila nam se sva nesreća iz posljednja dva kola'

Junak Istre: 'Vratila nam se sva nesreća iz posljednja dva kola'
×
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Istra pobijedila Slaven Belupo 3-0 i upisala prva tri boda u novoj sezoni SHNL-a

15.8.2026.
22:40
Sportski.net
Srecko Niketic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Nogometaši Istre 1961 upisali su prvu pobjedu u novoj sezoni SHNL-a svladavši pred svojim navijačima u Puli momčad Slaven Belupa s uvjerljivih 3-0. Domaćini su već nakon prvog poluvremena imali dva pogotka prednosti.

Ključan trenutak utakmice dogodio se u trećoj minuti, kada je Kutleša zaradio crveni karton i ostavio goste s igračem manje. Puljani su brojčanu prednost prvi put iskoristili u 16. minuti pogotkom Nika Škafara Žužića. Hamza Jaganjac povećao je vodstvo u 35. minuti, a svojim drugim golom na susretu u 56. minuti postavio je konačnih 3-0. Važnu ulogu imao je i Ivan Šaranić, asistent kod dvaju pogodaka.

"Noći istarske zovu me i prate gdje god krenem ja. Pjesme daleke još u meni žive k'o nekada“, odjekivalo je svlačionicom Alda Drosine nakon pobjede nad Farmaceutima

"Odlična utakmica. Vjerojatno nam se vratila sva nesreća iz prošla dva kola (poništeni gol protiv Lokomotive i nedosuđeni penal protiv Hajduka, op. a.). Cijela momčad zaslužna je za ovo, skupa sa stručnim stožerom. Sretni smo što nismo ni primili gol, što je jako bitno, i idemo dalje“, kazao je Jaganjac.

Napadač Istre vratio se nakon druge posudbe, ovoga puta iz Željezničara, te je u svom 19. nastupu za pulsku momčad postigao drugi i treći pogodak.

"Jedva sam čekao gol, prva dva kola baš i nije bilo nekih šansi, a danas se otvorilo. Mogao je biti i još koji gol, ali zadovoljan sam i sretan što su ušle dvije. Bili smo odgovorni, nismo se ni u obrani opustili nakon crvenog. Bili smo zreli, dobro branili prekide i podigli se na viši nivo, zato smo pobijedili. Rijeka na Rujevici? Derbi je uvijek težak, spremamo se kao i dosad. Ostat ćemo dosljedni svojoj igri i agresivnosti. Pozivam navijače da dođu u što većem broju na tu utakmicu“, dodao je Jaganjac. 

Trener Istre Javier Cabello posebno je istaknuo ozbiljnost i pristup svojih igrača, koji se nisu opustili unatoč tome što su gotovo cijelu utakmicu imali čovjeka više.

"U govoru nakon utakmice, pa i na poluvremenu, rekao sam da je izgledalo lagano i činilo se, baš zato što se crveni dogodio u trećoj minuti. Puno sam puta vidio da se momčadi s igračem više opuste jer imaju dovoljno vremena iskoristiti to. Naš je mentalni sklop bio čudesan, bili smo koncentrirani i stalno tražili taj gol. Nismo im dali priliku. Ovo je važno za momčad, pokazujemo želju za pobjeđivanjem, i to je zasluga igrača. I oni s klupe su isto dali doprinos tomu“, rekao je Cabello za kameru MAXSporta. 

S druge strane, Slaven Belupo vrlo je loše ušao u sezonu. Koprivnička momčad nakon triju kola nema nijedan bod, baš kao ni Rudeš, a u istoj bi se situaciji mogla naći i Gorica. Trener Mario Gregurina nakon poraza u Puli nije imao mnogo razloga za zadovoljstvo.

"Situacija u trećoj minuti odredila je utakmicu i njezin tijek iako smo jako dobro ušli u utakmicu i osjećali da možemo. Pokušali smo promijeniti neke stvari i s dva napadača ugroziti gol Istre, ali nije lako s igračem manje igrati 90 minuta, pogotovo po ovom vremenu, kada je energetska potrošnja igrača na velikoj razini. Na početku drugog poluvremena imali smo situaciju odvesti utakmicu u neku neizvjesnost, ali uskoro nas je presjekao novi gol koji je riješio utakmicu. Da smo igrali 11 na 11, imali bismo velike šanse uzeti nešto, tako smo i pripremali utakmicu. Imali smo dobar gard na početku, ali taj nesretni trenutak sve je odlučio“, rekao je trener Farmaceuta Mario Gregurina. 

Slaven će priliku za osvajanje prvih bodova imati u sljedećem kolu, kada u Koprivnici dočekuje Goricu. U toj će utakmici momčad Marija Gregurine biti pod imperativom prve ovosezonske pobjede.

Tablice omogućuje Sofascore

Istra 1961Slaven BelupoHnlMario GregurinaNogomet
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike