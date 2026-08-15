[KVIZ] Ovaj zagorski grad krije brojne priče: koliko znaš o Oroslavju?

Smješteno u srcu Hrvatskog zagorja, Oroslavje je grad jedinstvenog spoja aristokratske povijesti, snažne industrijske baštine i modernih turističkih atrakcija. No, iza te rečenice krije se priča o dva dvorca, slavnim posjetiteljima, industrijskom usponu i inovativnim idejama koje ga čine jednim od najzanimljivijih zagorskih gradova. Kroz dva ključna poglavlja njegove priče vodimo vas na putovanje od baroknog sjaja do današnje živosti, a zatim vas izazivamo da provjerite svoje znanje.

Od aristokratskog sjaja do industrijskog srca Zagorja

Povijest Oroslavja neodvojiva je od njegovih plemićkih obitelji i dvaju dvoraca koji su stoljećima oblikovali život grada. Priča počinje u 18. stoljeću, kada moćna obitelj Vojković-Vojkffy gradi znameniti kasnobarokni dvorac u Donjem Oroslavju. Prepoznatljiv po svom tlocrtu u obliku slova "U", dvorac je bio simbol moći i bogatstva, a njegova unutrašnjost skriva pravo blago, jedinu u cijelosti sačuvanu kasnobarokno-klasicističku peć u Hrvatskoj te rijetke slike s mitološkim motivima.

U isto vrijeme, Gornje Oroslavje živjelo je svoj glamurozni život oko drugog dvorca, koji je bio središte raskošnih balova i društvenih događanja. Vrhunac tog zlatnog doba dogodio se 1846. godine, kada je u dvorcu dva koncerta održao slavni skladatelj Franz Liszt, čime je Oroslavje upisano na kulturnu kartu Europe. Nažalost, sudbina ovog dvorca bila je tragična – 1949. godine izgorio je u velikom požaru. Iako dvorca više nema, na njegovu nekadašnju raskoš podsjećaju prekrasan perivoj Vraniczany i dva monumentalna barokna portala u centru grada, nijemi svjedoci ulaza u nekad veličanstvene posjede. Početkom 20. stoljeća, aristokratski duh polako ustupa mjesto industrijskom razvoju, a Oroslavje, prvenstveno zahvaljujući tekstilnoj industriji, postaje važno gospodarsko središte regije.

Moderno lice Oroslavja: Znanost, sport i zelena oaza

Danas je Oroslavje grad koji vješto spaja svoju bogatu baštinu s modernim i inovativnim sadržajima. Najbolji primjer toga je Park znanosti, jedinstveni interaktivni muzej na otvorenom koji na zabavan i opipljiv način posjetiteljima svih uzrasta približava zakone fizike, geografije i psihologije. Upravo je ova atrakcija postala nezaobilazna točka za školske izlete i obitelji željne znanja, pozicionirajući Oroslavje kao centar "pametne zabave".

Uz znanost, grad je i važno središte konjičkog sporta. Hipodrom Oroslavje, čija se staza smatra jednom od najkvalitetnijih u Hrvatskoj, epicentar je kasačkih utrka i velikih natjecanja, ali i popularno mjesto za koncerte i druge manifestacije. Zeleno srce grada čine dva očuvana perivoja: Vraniczany i perivoj obitelji Prpić koji su zaštićeni spomenici parkovne arhitekture, uređeni po uzoru na slavne vrtove Versaillesa. Okruženo slikovitim zagorskim bregima, Oroslavje nudi i brojne staze za planinarenje i biciklizam. Snažna gospodarska tradicija nastavlja se i danas, s modernom tekstilnom industrijom, koju predvodi tvrtka AquafilCRO, te razvijenom preradom metala, čime grad ostaje vitalno gospodarsko središte.

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