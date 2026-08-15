Pogledajte kako je šef splitski vatrogasca izašao pred novinare: 'Popucale su mi kapilare'

'BILO JE PUNO EKSPLOZIJA' /

Cijelu noć u vatri i dimu, bez predaha. Oči u oči s opasnošću. Prvo njih stotinjak, a onda im stiže pojačanje. Oko ponoći dižu se vatrogasci s kontinenta Hrvatske, sada ih Omiš i okolicu brani 300 i do jutra su uspjeli - vatra je pod kontrolom.

Neki su u obrani kuća i spašavanju života ozlijeđeni, svi govore kako se s ovakvim požarom nikada nisu borili, ali da nisu odustajali. Ovo je njihova priča.

Borba za svaku kuću

"Lijevo, lijevo", "Pomozi, brani auto", "Protutnjalo je kroz nas kao metak", moglo se čuti na snimkama gašenja požara.

Bez razmišljanja. Hrabro, riskirajući apsolutno sve. I sve to zbog jednog cilja - zaustaviti vatru. Oko 300 vatrogasaca u omiškom području dalo je sve od sebe za druge. Ostavili su svoje obitelji, svoje domove, kako bi pomogli zaštititi nepoznate ljude. Mnogi od njih su i dobrovoljci.

"Borili smo se za svaku kuću. Za svaki hotel, za svaku firmu. Za sve smo probali izborit. Požar je bio toliko jak da smo morali braniti svaku kuću, braniti svaki život. Nadam se, koliko je u našim mogućnostima, da smo to priveli kraju", ispričao je Višeslav Pešić, zapovjednik DVD-a Omiš.

Crvenih očiju zbog dima pred medije je izašao zapovjednik JVP Split Ivan Kovačević, koji priznaje da su mu popucale kapilare: "Puno je bilo eksplozija, svega. Nastradao je bubnjić jednom našem vatrogascu, bilo nas je 50-60 na ispiranju očiju."

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