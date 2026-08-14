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'DIO ŠIREG VALA' /

Svjetski mediji bruje o katastrofalnom požaru kod Omiša: Evo što pišu o buktinji

Svjetski mediji bruje o katastrofalnom požaru kod Omiša: Evo što pišu o buktinji
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL/Screenshot

O razmjerima noćašnje drame izvještavaju Reuters, New York Post, Al Jazeera, Euronews i brojni drugi svjetski mediji

14.8.2026.
15:41
danas.hr
Ivana Ivanovic/PIXSELL/Screenshot
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Katastrofalan požar koji je tijekom večeri buknuo u Lokvi Rogoznici, a zatim se proširio na šire omiško područje, privukao je pažnju brojnih svjetskih medija. O razmjerima noćašnje drame izvještavaju Reuters, New York Post, Al Jazeera, Euronews i brojni drugi svjetski mediji. 

U požaru je ozlijeđeno 40, od kojih je sedam životno ugroženo. Tijekom pregleda opožarenog područja, policija je pronašla mrtvu osobu, a na mjestu pronalaska tijela obavit će se očevid.

Procjenjuje se da je desetak tisuća ljudi evakuirano preko Omiša, a potom usmjereno prema Splitu. Više o tome čitajte OVDJE.

Detaljan izvještaj Reutersa

Jedna od najvećih i najstarijih međunarodnih novinskih agencija na svijetu, Reuters, objavila je detaljan izvještaj požara u Dalmaciji. Navode da je požar zahvatio područje veće od tisuću hektara, zbog čega je više od tisuću ljudi prisiljeno na evakuaciju. 

Istaknuli su i da se situacija smirila u petak ujutro, zbog čega su se protupožarni zrakoplovi preusmjerili na Pelješac. Naveli su i da je u Omiš stigao premijer Andrej Plenković zajedno s nekoliko ministara. 

U izvještaju su upozorili na dugotrajno sušno razdoblje koje je pogodilo Hrvatsku, ali i na moguće posljedice koje će ovaj požar ostaviti na turizam. 

'Dio šireg vala požara u Europi'

Al Jazeera je buktinju kod Omiša povezala s brojnim požarima koji su ovo ljeto pogodili europske zemlje. Naveli su da je tisuće ljudi evakuirano iz svojih domova zbog toplinskih valova koji su pogodili Hrvatsku, Njemačku, Francusku i Grčku.

New York Post piše o tome kako znanstvenici toplinske valove i suše povezuju s klimatskim promjenama koje su stvorile idealne uvjete za požare diljem Europe ovog ljeta. Prenijeli su i izjavu Gorana Lovića, vlasnika kafića iz Lokve Rogoznice, koji je rekao da je "sve planulo u trenu".

Sky News je opisao kako je noćno nebo iznad Omiša, inače idiličnog mjesta okruženog drvećem i brdima, požar obojio u crveno.

Britanski Independent piše kako je Omiš poznata destinacija među turistima iz koje su evakuirane stotine ljudi. Istaknuli su prizore noćnog neba koje je požar obojio u crveno. Istaknuli su i kako je Grad Omiš otvorio sportsku dvoranu za evakuirane osobe, dok je brod Hrvatske ratne mornarice bio spreman za evakuaciju ljudi morskim putem. 

OmišLokva RogoznicaPožarBuktinjaSvjetski Mediji
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