Buknulo na više lokacija kod Zadra, vatrogasci na terenu: Pogledajte snimku

Požar otvorenog prostora izbio je kod Ninskih Stanova, na području Žerave, a gašenje otežava jak vjetar.

Na teren su upućene sve raspoložive vatrogasne snage s tog područja, a zbog zahtjevnih uvjeta zatražena je i pomoć iz zraka. Očekuje se dolazak jednog Air Tractora, a moguće je i uključivanje kanadera, piše eZadar.

Foto: eZadar

Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić potvrdio je da vatrogasci ulažu maksimalne napore kako bi požar stavili pod nadzor. Čitatelji nam šalju fotografije na kojima se vide veliki oblaci dima.

Foto: čitatelj/net.hr

Foto: čitatelj/net.hr

Intervencija je i dalje u tijeku, a više informacija očekuje se nakon dodatne procjene situacije na terenu.

Čitateljica nam je poslala snimku iz Petrčana koju možete pogledati na vrhu članka.

Buknulo i na Bilom Brigu

Isto tako, Rudić je za Zadarski list potvrdio kako je vatra na otvorenom prostoru buknula i na Bilom Brigu. Tamo su također raspoređene vatrogasne snage.

Podsjetimo, vatrogasci se tijekom dana bore i s velikim požarima na omiškom području te na Pelješcu, gdje su angažirane brojne zemaljske i zračne snage.