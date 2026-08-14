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NOVA VATRENA FRONTA /

Buknulo na više lokacija kod Zadra, vatrogasci na terenu: Pogledajte snimku

Više informacija očekuje se nakon dodatne procjene situacije na terenu

14.8.2026.
15:59
Jaga Komazecdanas.hr
čitatelj/net.hr
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Požar otvorenog prostora izbio je kod Ninskih Stanova, na području Žerave, a gašenje otežava jak vjetar.

Na teren su upućene sve raspoložive vatrogasne snage s tog područja, a zbog zahtjevnih uvjeta zatražena je i pomoć iz zraka. Očekuje se dolazak jednog Air Tractora, a moguće je i uključivanje kanadera, piše eZadar.

Buknulo na više lokacija kod Zadra, vatrogasci na terenu: Pogledajte snimku
Foto: eZadar

Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić potvrdio je da vatrogasci ulažu maksimalne napore kako bi požar stavili pod nadzor. Čitatelji nam šalju fotografije na kojima se vide veliki oblaci dima.

Buknulo na više lokacija kod Zadra, vatrogasci na terenu: Pogledajte snimku
Foto: čitatelj/net.hr
Buknulo na više lokacija kod Zadra, vatrogasci na terenu: Pogledajte snimku
Foto: čitatelj/net.hr

Intervencija je i dalje u tijeku, a više informacija očekuje se nakon dodatne procjene situacije na terenu.

Čitateljica nam je poslala snimku iz Petrčana koju možete pogledati na vrhu članka. 

Buknulo i na Bilom Brigu 

Isto tako, Rudić je za Zadarski list  potvrdio kako je vatra na otvorenom prostoru buknula i na Bilom Brigu. Tamo su također raspoređene vatrogasne snage. 

Podsjetimo, vatrogasci se tijekom dana bore i s velikim požarima na omiškom području te na Pelješcu, gdje su angažirane brojne zemaljske i zračne snage.

PožarZadarska ZupanijaVatrogasciAir Tractor
komentara
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