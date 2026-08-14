Četvero Mađara ozlijeđeno u požaru kod Omiša, otkriveno njihovo stanje

Mađarsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je u petak da je u požaru u Hrvatskoj na području Omiša ozlijeđeno četvero Mađara, izvijestila je novinska agencija MTI.

Dvoje ih je u bolnici i trebali bi biti pušteni kasnije u petak, navelo je ministarstvo.

Ostali mađarski turisti su na sigurnom u Splitu, Makarskoj i Trogiru te na sigurnim mjestima u Omišu.

Pomažu im mađarski policajci

Pomoć im pružaju dva mađarska policajca koja su stigla iz Zadra, a na putu je i konzul iz Splita te djelatnici veleposlanstva u Zagrebu.

Ministrica vanjskih poslova Anita Orban rekla je da se u prihvatni centar u Omišu prijavilo 45 Mađara, navodi MTI.