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TURISTI USRED BUKTINJE /

Četvero Mađara ozlijeđeno u požaru kod Omiša, otkriveno njihovo stanje

Četvero Mađara ozlijeđeno u požaru kod Omiša, otkriveno njihovo stanje
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ostali mađarski turisti su na sigurnom u Splitu, Makarskoj i Trogiru te na sigurnim mjestima u Omišu

14.8.2026.
15:49
Hina
Ivo Cagalj/PIXSELL
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Mađarsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je u petak da je u požaru u Hrvatskoj na području Omiša ozlijeđeno četvero Mađara, izvijestila je novinska agencija MTI.

Dvoje ih je u bolnici i trebali bi biti pušteni kasnije u petak, navelo je ministarstvo.

Ostali mađarski turisti su na sigurnom u Splitu, Makarskoj i Trogiru te na sigurnim mjestima u Omišu.

Pomažu im mađarski policajci

Pomoć im pružaju dva mađarska policajca koja su stigla iz Zadra, a na putu je i konzul iz Splita te djelatnici veleposlanstva u Zagrebu.

Ministrica vanjskih poslova Anita Orban rekla je da se u prihvatni centar u Omišu prijavilo 45 Mađara, navodi MTI.

PožarOmišHrvatskaBolnicaTuristiMađarska
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