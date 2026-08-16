Ivica se dan nakon požara vratio na zgarište. Izgubio je sve: 'Cijelim putem sam plakao'

Vatra kod Omiša je stala, ali prizori koje je ostavila iza sebe teško su opisivi. Kuće, brodovi, automobili i poslovni objekti nestali su u plamenu. Stanovnici najteže pogođenih područja vraćaju se na zgarišta i tek sada počinju shvaćati razmjere onoga što su izgubili.

Tamo gdje se jučer vodila borba za svaki metar, danas su ostali zgarišta i ostaci života prije požara.

"Žalosno. Prvi moment nisam toliko imao emocija, ali jučer sam cijelim putem plakao. Nije mi toliko žao moga koliko mi je žao drugih ljudi. Evo pogledajte okolo, snimite, ovo je apokalipsa", rekao je Ivica Marijanović iz Čeline.

Šteta na njegovoj imovini procjenjuje se na između 700 i 800 tisuća eura.

"Nije milijunska šteta, ali je nekih 700 tisuća, 800, sigurno. To je katastrofa. Žalosno", kazao je Marijanović.

Izgorjeli brodovi, automobili, skuteri

U požaru su teško stradali i poslovni objekti. Na jednoj lokaciji u Vrisovcima vlasnik servisa za brodove Ante Kovačić ostao je bez gotovo cijele imovine.

"Izgorjelo mi je sedam, osam brodova na ovoj lokaciji, imam jednu lokaciju na drugom mjestu gdje mi je još četiri, jedan je nagorio. Velika je šteta. Tu je nagorio kombi radni, izgorio mi je skuter jedan. Užas", rekao je Kovačić.

Mnogi su u požaru ostali i bez izvora prihoda.

Josip Čapeta, vlasnik kafića, kaže da je sa svojim ocem i još jednim radnikom ostao braniti objekt dok su se drugi evakuirali.

"Mi smo ostali ovdje spašavati. Gledajte, gradili smo ovo svojim rukama, ostajemo do kraja boriti se koliko možemo. Mi nismo bježali. Svi ostali su se razbježali, ostali smo ja i otac i još jedan radnik i spašavali što smo mogli", rekao je.

Unatoč njihovoj borbi, kafić nisu uspjeli spasiti. U samo nekoliko trenutaka nestalo je mjesto na kojem je osmero ljudi zarađivalo za život.

Neki su izgubili gotovo sve

I dok su neki ostali bez gotovo svega, drugi na zgarištu pronalaze razlog za zahvalnost.

U domu akademskog slikara Mira Zovka u Stanićima požar je uništio dio umjetnina i instrumenata.

"Izgorjelo je tu slika, jedno 16. Tu su bili i instrumenti. Ali, hvala Bogu, ostao mi je gore atelje čitav. A moglo je biti eksplozije od tih silnih smola. Moglo je biti gore", rekao je Zovko.

I Dominik Čapin iz Stanića kaže kako je pravo čudo što vatra nije zahvatila cijelu kuću.

"Bila je današnja Gospa uz nas da nije izgorjelo sve. Gore na katu falilo je deset centimetara da uhvati one drvene grede. Znači, izgorjelo bi sve", ispričao je.

Strah nije nestao s vatrom. Tek nakon što je opasnost prošla, mnogi počinju procesuirati ono što su proživjeli.

Anica Tomić iz Čeline opisala je trenutke u kojima je pokušavala spasiti automobil dok su oko nje letjele iskre.

"One iskre su letjele, ja sam ovo auto tu spasila, uzela sam gumu od ovih susjeda i tako smo spašavali. Ne mogu više pričati, oprostite. Sad me panika hvata, sad mi je gore i teže nego što su ova dva dana. Ne mogu više pričati", rekla je kroz suze.

U bolnicama se liječnici i dalje bore za najteže ozlijeđene

Dok se na požarištu zbraja šteta, u bolnicama traje borba za živote najteže ozlijeđenih.

U KBC-u Zagreb za život se bore tri pacijenta, a njihovo stanje je nepromijenjeno.

U Klinici za dječje bolesti Zagreb liječi se i maloljetna pacijentica koja je zadobila opekline na 25 posto tijela. Jučer je operirana.

"Ako bude sve kako je planirano, ona će u idućih 36 sati biti skinuta s mašine za potpomognuto disanje i intubirana", rekao je Stjepan Višnjić, predstojnik Klinike za dječju kirurgiju u Klinici za dječje bolesti Zagreb.

U KBC-u Split liječi se još sedam pacijenata.

"U petak popodne smo jednu pacijenticu koja se pogoršala morali operirati i još jednom intubirati. Trojica su na odjelu, nema nekih promjena", rekao je Ivo Utrobčić iz Zavoda za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju i opekline KBC-a Split.

Požar je iza sebe ostavio golemu materijalnu štetu, ali i najtežu moguću posljedicu. Identitet žene koja je izgubila život u požaru još nije potvrđen.