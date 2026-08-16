Zakoračila u 7. desetljeće bez mane: Oskarovka u prozirnom izdanju pokazala nevjerojatno tijelo

Oskarovka Halle Berry proslavila je svoj 60. rođendan, a fotografijama sa slavlja oduševila je milijune pratitelja. U opuštenom izdanju pokazala je zašto i dalje slovi za jednu od najljepših žena svijeta, a osim izgleda, pozornost je privukla i kratkom porukom kojom je opisala svoje slavljeničko raspoloženje.

Slavlje sa stilom

Na seriji fotografija objavljenih na Instagramu, glumica je pokazala kako uživa u svom danu. U prvom planu su, uz slavljeničko piće i jagode s čokoladom, bili njezin izgled i opuštena atmosfera. Halle je pozirala u prozirnom cvjetnom ogrtaču s detaljima od čipke koji je istaknuo njezinu zavidnu figuru.

Uz fotografije je dodala kratak i šaljiv opis: "Danas... je*e mi se!". Ovom opuštenom objavom pokazala je da u potpunosti uživa u svojim godinama te da joj starenje ništa ne može. U slavlju joj se pridružio i zaručnik, glazbenik Van Hunt (56), s kojim je u vezi od 2020. godine, a zajedničke fotografije potvrđuju njihovu sreću. Par je potvrdio zaruke u veljači ove godine.

Ikona stila i glume

Halle Berry odavno je poznata kao jedna od najutjecajnijih glumica svoje generacije. U povijest se upisala kao prva i do danas jedina Afroamerikanka koja je osvojila prestižnu nagradu Oscar za najbolju glavnu glumicu, za ulogu u filmu "Monster's Ball" iz 2002. godine. Njezina bogata karijera obuhvaća i franšize poput "X-Men", gdje je utjelovila lik Storm, te ulogu Bondove djevojke Jinx u filmu "Umri drugi dan".