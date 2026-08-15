Vatrogasci cijelu noć branili kuće na Dugom otoku, Rudić za Net.hr: 'Požar nije pod nadzorom'

Vatrogasci su se u noći na subotu borili s požarom koji je buknuo u petak navečer u blizini Brbinja na Dugom otoku. Na terenu ih je bilo 100, a stigli su sa 17 vozila i s kopna. Gašenje im je otežavao jako težak teren, s velikim i neprohodnim brdima te gustom makijom.

Tijekom dana poznati bi trebali biti i detalji o osobama koje su ozljede zadobile u stravičnom požaru koji je u četvrtak i petak gorio u Omišu.

Prema informacijama objavljenim u petak navečer, liječnici u zagrebačkoj Klinici za traumatologiju borili su za živote dva muškarca i dvije žene, stare od 18 do 46 godina. Riječ je o teško opečenim pacijentima, s opeklinama na 40 do 70 posto tijela. Neslužbeno doznajemo da se radi o tročlanoj obitelji. Uz njih je životno ugroženo bilo još pet osoba.

Sve najnovije informacije pratite na portalu Net.hr.

Jučerašnji tijek događaja mogli ste pratiti ovdje.

Ključni događaji:

Vatrogasci se borili s požarom na Dugom otoku

Pratite uživo:

I dalje gori na Dugom otoku, na kopnu izbilo još nekoliko požara

6.30 - Vatrogasci su cijelu noć vodili borbu s požarom na Dugom otoku, koji još uvijek nije stavljen pod nadzor. Osim s vatrom na otoku, zadarski vatrogasci tijekom noći borili su se s još nekoliko požara na kopnu, a intervencija je bila potrebna i na Ižu.

Zapovjednik Vatrogasne zajednice Zadarske županije Matej Rudić za Net.hr otkrio je kakva je situacija na požarištima nakon iznimno zahtjevne noći.

"Požar na Dugom otoku nije pod nadzorom. Cijelu noć radila se aktivna obrana objekata, s obzirom na to da se radi o otoku koji praktički u svakoj uvali ima jednu, dvije ili tri kuće i vikendice. Bili smo angažirani na tome i sve je uspješno obranjeno. Nema nikakve štete", rekao je Rudić.

Požar razdvojen na dvije linije, zatražena dva kanadera

Vatrogasci su požarište uspjeli razdvojiti na dvije linije, no posao im znatno otežava teren.

"Razdvojili smo ga na dvije linije, jedna je duga oko kilometar, a druga oko 600 metara. Sada očekujemo dolazak zračnih snaga. Zatražili smo dva kanadera da nam pomognu staviti požar pod nadzor", kazao je.

Riječ je, dodaje, o iznimno zahtjevnom području za gašenje.

"Radi se o teško pristupačnom terenu, jako strmom i teško prohodnom, obraslom gustom makijom", opisao je Rudić.

Na Dugom otoku angažirano je oko 100 vatrogasaca. Uz lokalne snage i vatrogasce na dislokaciji u Božavi, tijekom noći stiglo je veliko pojačanje s kopna.

"Došlo je 17 vozila i 50 vatrogasaca s kopnenog dijela županije", rekao je Rudić.

Tijekom noći gorjelo i na kopnu

No Dugi otok nije bio jedino požarište koje je zadarskim vatrogascima zadavalo probleme. Tijekom noći izbilo je četiri požara na kopnenom području županije, među ostalim na području Galovca, Zemunika i Mostara (Zemunički).

"Svi su kroz otprilike sat i pol do dva sata od dojave stavljeni pod nadzor. Radilo se o gustoj borovoj šumi i niskom raslinju. Zaista brzim radom vatrogasaca požari su tijekom noći stavljeni pod nadzor oko 1.30 sati", rekao je Rudić.

Vatrogasci su intervenirali i na otoku Ižu, gdje je izbio manji požar oko 6 sati.

"Brzom reakcijom lokalnog DVD-a požar na Ižu stavljen je pod nadzor", dodao je Rudić.

Vatrogasci su i dalje na terenu na Ižu, dok se na Dugom otoku čeka pomoć iz zraka koja bi trebala pomoći zemaljskim snagama da požar konačno stave pod nadzor.

U petak tijekom večeri objavljen je i video buktinje koja je planula na Dugom otokum, prizori su izgledali dramatično.