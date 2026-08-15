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DIŽE SE ZAVJESA /

U nedjelju nas očekuje spektakularna utakmica kojom započinje nova sezona engleskog nogometa

Zavjesu sezone u engleskom nogometu u nedjelju dižu Arsenal i Manchester City i odmah velika i rovovska borba za prvi trofej sezone Community Shield. To je kultna utakmica osvajača lige i FA Cupa koja se tradicionalno igra u Cardiffu. Haaland se vratio s odmora nakon Svjetskog nogometnog prvenstva, no neočekuje se da će započeti utakmicu.

Zato bi trebala startati dva Hrvata, a to su Mateo Kovačić i Joško Gvardiol. Tekstualni prijenos utakmice od 16:00 pratite na portalu Net.hr.

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15.8.2026.
20:15
Silvijo Maksan
Manchester CityMateo KovačićJoško GvardiolCommunity Shield
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