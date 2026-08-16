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KRALJICA EMOCIJE /

Noć za pamćenje u Virovitici: Doris Dragović rasplamsala atmosferu na Rokovu

Noć za pamćenje u Virovitici: Doris Dragović rasplamsala atmosferu na Rokovu
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Foto: damir Spehar/PIXSELL

Jedna od najvećih domaćih glazbenih zvijezda pred brojnom je publikom na Rokovu izvela svoje bezvremenske hitove i priredila večer ispunjenu emocijama, pjesmom i odličnom atmosferom

16.8.2026.
9:14
Hot.hr
damir Spehar/PIXSELL
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Brojna publika okupila se u subotu na glavnoj pozornici ovogodišnjeg Rokova kako bi uživala u nastupu legendarne Doris Dragović (63). Jedna od najpoznatijih i najdugovječnijih domaćih glazbenih zvijezda svojim je dolaskom uveličala višednevni program povodom Dana grada Virovitice, a publiku je tijekom večeri provela kroz svoje dobro poznate hitove.

Noć za pamćenje u Virovitici: Doris Dragović rasplamsala atmosferu na Rokovu
Foto: damir Spehar/PIXSELL

Od samog početka koncerta bilo je jasno koliko publika cijeni Doris i njezinu glazbu. Pjevalo se zajedno s jednom od najvećih hrvatskih estradnih umjetnica, a brojni posjetitelji uživali su u pjesmama koje su tijekom njezine bogate karijere postale nezaobilazan dio domaće glazbene scene.

Posebnu atmosferu stvarali su upravo veliki hitovi poput ''Malo mi za sriću triba'' i ''Željo moja'' koje je publika dočekivala s oduševljenjem, dok je Doris svojim prepoznatljivim vokalom i energijom još jednom pokazala zašto već desetljećima ima posebno mjesto među hrvatskim izvođačima.

Noć za pamćenje u Virovitici: Doris Dragović rasplamsala atmosferu na Rokovu
Foto: damir Spehar/PIXSELL

Podsjećamo, Doris Dragović karijeru je započela početkom osamdesetih kao članica grupe More, a ubrzo je izgradila uspješnu samostalnu karijeru i postala jedna od najpoznatijih hrvatskih pjevačica. Na Euroviziji je nastupila dva puta - 1986. predstavljala je tadašnju Jugoslaviju s pjesmom "Željo moja", dok je 1999. predstavljala Hrvatsku s pjesmom "Marija Magdalena", osvojivši četvrto mjesto.

Doris DragovićFestivalKoncert
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