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Glazbena diva objavila fotografiju iz mladosti s još jednom popularnom pjevačicom: Biste li ih prepoznali?

Glazbena diva objavila fotografiju iz mladosti s još jednom popularnom pjevačicom: Biste li ih prepoznali?
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Foto: Facebook Screenshot

Na nostalgičnoj fotografiji iz osamdesetih poziraju zagrljene

26.7.2026.
13:30
Hot.hr
Facebook Screenshot
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Doris Dragović (65) razveselila je svoje pratitelje na Instagramu fotografijom koja ih je vratila nekoliko desetljeća unatrag. Hrvatska glazbena diva podijelila je rijedak prizor iz osamdesetih godina na kojem pozira zagrljena s dugogodišnjom prijateljicom i kolegicom Vesnom Zmijanac (69).

Na staroj fotografiji Doris i Vesna nasmijano poziraju u zagrljaju, a pjevačica je uz objavu tek označila Zmijanac i dodala hashtag #osamdesete, podsjetivši pratitelje na razdoblje u kojem su obje gradile velike glazbene karijere.

Objava je ubrzo izazvala brojne reakcije. "Koja je to savršena ljepota bila", napisao je jedan pratitelj, dok je druga pratiteljica poručila: "Moje dvije najdraže pjevačice nekad, a i sad. Uz vas sam odrastala i išla na koncerte i jedne i druge kao djevojčica u Dvoranu Cibona i Lisinski." Posebnu pažnju privukao je i komentar: "Jako skupa slika", kojim je jedan od obožavatelja dao do znanja koliko mu znači prizor dviju glazbenih legendi na jednoj fotografiji.

Glazbena diva objavila fotografiju iz mladosti s još jednom popularnom pjevačicom: Biste li ih prepoznali?
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Doris Dragović karijeru je započela početkom osamdesetih kao članica grupe More, a ubrzo je izgradila uspješnu samostalnu karijeru i postala jedna od najpoznatijih hrvatskih pjevačica. Na Euroviziji je nastupila dva puta - 1986. predstavljala je tadašnju Jugoslaviju s pjesmom "Željo moja", dok je 1999. predstavljala Hrvatsku s pjesmom "Marija Magdalena", osvojivši četvrto mjesto.

Glazbena diva objavila fotografiju iz mladosti s još jednom popularnom pjevačicom: Biste li ih prepoznali?
Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

U isto vrijeme i Vesna Zmijanac bila je među najvećim zvijezdama regionalne glazbene scene. Smatra se jednom od pionirki modernog folka, a tijekom karijere nanizala je brojne hitove, među kojima se posebno ističe duet s Dinom Merlinom (63) "Kad zamirišu jorgovani". 

Doris DragovićVesna ZmijanacPrijateljiceGlazbene Legende
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