Isplivala stara fotografija Vesne Zmijanac u kupaćem kostimu: 'Kakva žena!'

Instagram profil "Estradni arhiv", koji čuva sjećanja na zvijezde s regionalne glazbene scene, svojom je najnovijom objavom vratio pratitelje u sredinu devedesetih. U središtu pozornosti našla se arhivska fotografija folk ikone Vesne Zmijanac (69) iz 1994. godine.

Na fotografiji snimljenoj prije više od tri desetljeća, Vesna Zmijanac pozira u jarko crvenom jednodjelnom kupaćem kostimu sa sjajnim detaljima, a njezin samouvjeren osmijeh i držanje odišu karizmom koja ju je i proslavila. "Prelijepa prirodna ljepota, a tijelo vanserijsko, sve majka priroda dala. Jedna je Vesna Zmijanac", jedan je od najupečatljivijih komentara, koji sažima mišljenje mnogih.

Rasprava se brzo proširila na usporedbu tadašnjih estradnih diva sa suvremenim zvijezdama, pri čemu su korisnici isticali autentičnost kao ključnu razliku. "Ovako su izgledale nekada dive na estradi, bez silikona, napućenih usana i tuđe kose. Sve prirodno. Neka si živa i zdrava, legendo", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga bila još direktnija: "Ovo je pjevačica koja je imala i stas i glas. Priroda, a ne silikoni." "Kakva je ovo žena bila" i "To se zove ljepota i linija", bili su još neki od komentara.

Karijera koja ne poznaje pauzu

Osim što budi nostalgiju, objava je podsjetila i na jedan od najvažnijih perioda u karijeri pjevačice. Upravo je 1994. godine, kada je fotografija i nastala, Vesna Zmijanac objavila vrlo uspješan album pod nazivom "Idem preko zemlje Srbije", koji je učvrstio njezin status jedne od najvećih glazbenih zvijezda u regiji. Ipak, ono što Vesnu Zmijanac izdvaja jest činjenica da njezina karijera nije stala u devedesetima. Naprotiv, ona je i danas iznimno aktivna i popularna.

Nedavno, u svibnju 2026. godine, proslavila je svoj zlatni jubilej (nevjerojatnih pedeset godina na sceni) serijom rasprodanih koncerata u beogradskoj Areni, čime je dokazala da njezina veza s publikom s godinama samo jača. Da ne planira stati, potvrđuje i najavljeni nastup na ljetnoj pozornici tvrđave Kastel u Banjoj Luci 16. srpnja 2026.