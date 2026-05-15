FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NASTUP U BEOGRADU /

Vesna Zmijanac nakon gotovo 40 godina izvela veliki hit s Dinom Merlinom

Vesna Zmijanac nakon gotovo 40 godina izvela veliki hit s Dinom Merlinom
×
Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Neposredno prije izlaska na pozornicu pjevačica se suočila s neočekivanim zdravstvenim problemima

15.5.2026.
8:24
Hot.hr
Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Regionalna glazbena zvijezda Vesna Zmijanac (69) sinoć je održala veliki koncert u beogradskoj Areni, gdje se okupio velik broj obožavatelja iz Srbije i regije.

Vesna Zmijanac nakon gotovo 40 godina izvela veliki hit s Dinom Merlinom
Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Neposredno prije izlaska na pozornicu pjevačica se suočila s neočekivanim zdravstvenim problemima. Na glavni ulaz Arene stigla su dva vozila hitne pomoći, a medicinski tim potom je otišao u backstage. Radi lošeg zdravstvenog stanja Vesna je primila infuziju kako bi povratila snagu prije nastupa. Iako je vijest zabrinula njezine fanove, pjevačica je ipak izašla na pozornicu u vedrom raspoloženju.

Vesna Zmijanac nakon gotovo 40 godina izvela veliki hit s Dinom Merlinom
Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Posebno iznenađenje večeri bio je dolazak legendarnog pjevača Dine Merlina, koji se Vesni Zmijanac pridružio kao posebni gost. Zajedno su izveli veliki hit “Kad zamirišu jorgovani”, a publika je uglas pjevala stihove poznate pjesme.

Tijekom nastupa Dino Merlin emotivno se obratio Vesni i prisjetio početaka svoje karijere.

“Upoznao sam divnu ženu koja mi je pružila ruku kada mi je bila potrebna. Bio sam jako mlad i nije bilo mnogo ljudi koji su vjerovali u mene, a ona je prepoznala moj potencijal i ovu pjesmu”, rekao je Merlin o Vesni Zmijanac, a prenosi Blic.

Vesna Zmijanac nakon gotovo 40 godina izvela veliki hit s Dinom Merlinom
Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Njegov izlazak publika je dočekala velikim pljeskom i ovacijama, dok su se snimke iz Arene ubrzo proširile društvenim mrežama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevni avaz (@dnevniavaz)

Vesna ZmijanacKoncertDino MerlinBeograd
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike