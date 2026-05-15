Vesna Zmijanac nakon gotovo 40 godina izvela veliki hit s Dinom Merlinom

Regionalna glazbena zvijezda Vesna Zmijanac (69) sinoć je održala veliki koncert u beogradskoj Areni, gdje se okupio velik broj obožavatelja iz Srbije i regije.

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Neposredno prije izlaska na pozornicu pjevačica se suočila s neočekivanim zdravstvenim problemima. Na glavni ulaz Arene stigla su dva vozila hitne pomoći, a medicinski tim potom je otišao u backstage. Radi lošeg zdravstvenog stanja Vesna je primila infuziju kako bi povratila snagu prije nastupa. Iako je vijest zabrinula njezine fanove, pjevačica je ipak izašla na pozornicu u vedrom raspoloženju.

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Posebno iznenađenje večeri bio je dolazak legendarnog pjevača Dine Merlina, koji se Vesni Zmijanac pridružio kao posebni gost. Zajedno su izveli veliki hit “Kad zamirišu jorgovani”, a publika je uglas pjevala stihove poznate pjesme.

Tijekom nastupa Dino Merlin emotivno se obratio Vesni i prisjetio početaka svoje karijere.

“Upoznao sam divnu ženu koja mi je pružila ruku kada mi je bila potrebna. Bio sam jako mlad i nije bilo mnogo ljudi koji su vjerovali u mene, a ona je prepoznala moj potencijal i ovu pjesmu”, rekao je Merlin o Vesni Zmijanac, a prenosi Blic.

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Njegov izlazak publika je dočekala velikim pljeskom i ovacijama, dok su se snimke iz Arene ubrzo proširile društvenim mrežama.