SUPTILNO PODBADANJE /

Vesna Zmijanac progovorila o navodnom rivalstvu s Lepom Brenom: 'To je velika razlika'

Foto: PIXSELL

S vremenom su se tenzije smirile, a Vesna je kasnije u jednom podcastu objasnila da između njih zapravo nikad nije postojalo pravo rivalstvo

8.5.2026.
9:27
Hot.hr
Godinama se u regionalnim medijima nagađalo o navodnom rivalstvu između pjevačica Lepe Brene (65) i Vesne Zmijanac (69), iako nijedna od njih nikada nije javno potvrdila da su u sukobu. Dok je Brena često imala riječi hvale za kolegicu, Vesna je u nekim istupima bila znatno suzdržanija, piše Kurir.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Zmijanac je svojedobno komentirala Brenin izgled i popularnost te izjavila: “Ne znam je li Brena nešto radila na sebi ili nije, samo kažem da u ovim godinama takav izgled nije moguće postići na prirodan način, piše Kurir.” U šaljivom tonu uspoređivala je i svoju kćer Nikoliju Jovanović s Brenom govoreći: “Moja kći je rođena kao Lepa Brena, iste su.” Pjevačica je tada priznala i da joj je zasmetalo što joj kolegica nije čestitala rođenje unuke, pa je prijateljima navodno rekla da “za nju više ne želi čuti”.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Ipak, s vremenom su se navodne tenzije smirile, a Vesna je kasnije u jednom podcastu objasnila da između njih zapravo nikad nije postojalo pravo rivalstvo. “Brena je imala svoj show program i veliku podršku benda, dok sam ja imala samo mikrofon i orkestar. To je velika razlika”, rekla je Zmijanac, dodajući da je Slatki greh odlično funkcionirao kao scenski tim.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

 

