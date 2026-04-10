ESTRADNI OKRŠAJ /

Zorica Erić napala Vesnu Zmijanac 'Pijana tetka Morž ne može da zine više': Ona žestoko odgovorila
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

10.4.2026.
18:30
Hot.hr
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Bivša natjecateljica emisije "Nikad nije kasno", Zorica Erić (47), oštro je na Instagramu isprozivala legendarnu pjevačicu Vesnu Zmijanac (69). Zorica je osudila Zmijanačevo ponašanje na nedavnom nastupu te je nazvala to "najnižim oblikom nekulture i nepoštovanja publike".

Erić je objavu opako otvorila, nazivajući Vesnu tetkom Morž kojoj se sve dopušta jer je bolesna i operirana. 

"Niko ništa, pijana tetka Morž. Da nekome slučajno ne padne na pamet da mi palamudi po inboxu kako je Vesna legenda i da njoj sve može. E, ne može! Ne može i točka. Ovo je najniži oblik nekulture i nepoštovanja publike koja pritom otpjeva više od pola njezinog nastupa jer ona ne može da zine više", napisala je Zorica u objavi i za kraj nadodala

"Neka se gospođa pomiri s tim da ne može više i dostojanstveno neka se povuče u penziju. Posebno me iritira kada mi neko kaže da je bolesna, operirana… i? Sjediš na bini, piješ i pušiš?". 

'Ja sam žena boem i mogu sve'

Legendarna pjevačica Zmijanac, koja je na estradi već 50 godina, ravnodušno je reagirala na Zoričinu objavu. 

Nisam vidJela što je ona komentirala, niti me zanima. Ja sam žena boem i mogu sve, može mi se. Brena još otkad sjedi na stolici i pjeva. Pa ne mogu ja samo da stojim četiri sata tamo, to je kafana. Bilo je jako veselo i lijepo, ljudi su uživali, to je najbitnije", rekla je Vesna. 

Na Zoričine oštre opaske da treba otići u mirovinu, Vesna je kratko i jasno odgovorila da je odavno u penziji. 

