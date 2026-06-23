FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NEZAMISLIVO' /

Kim poslao upozorenje, spominjao je i Ameriku: 'Događaju se zapanjujući incidenti'

Kim poslao upozorenje, spominjao je i Ameriku: 'Događaju se zapanjujući incidenti'
×
Foto: ilustracija: STR/AFP/Profimedia

Kim je govorio na sjednici Središnjeg odbora vladajuće Radničke stranke, koja je započela u subotu i završila u ponedjeljak

23.6.2026.
6:18
Hina
ilustracija: STR/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Sjevernokorejski čelnik Kim Jong Un izjavio je da će država u potpunosti koristiti svoj položaja nuklearne sile te da je to jedini način da se izađe na kraj s nepredvidivom i kompliciranom globalnom sigurnosnom situacijom, izvijestila je u utorak državna novinska agencija KCNA.

"Nezamislivi i zapanjujući incidenti i događaji" događaju se zbog "razbojničke" pohlepe hegemonističkih sila, zbog čega su sukobi diljem svijeta sve nasilniji, rekao je Kim, okrivivši SAD za pogoršanje krvoprolića u Europi i na Bliskom istoku.

Kim je govorio na sjednici Središnjeg odbora vladajuće Radničke stranke, koja je započela u subotu i završila u ponedjeljak. 

Optužio SAD i Južnu Koreju

Kim je optužio SAD i Južnu Koreju da čine sigurnosnu situaciju na Korejskom poluotoku opasnijom kontinuiranim unaprjeđenjem svoje kombinirane nuklearne posture, čija je jedina svrha, kako je rekao, napad na Sjevernu Koreju.

"Stalno proširivanje i jačanje nuklearnih snaga te potpuno korištenje položaja nuklearne sile najispravniji je i jedinstveni način da se aktivno i samouvjereno nosimo s nepredvidivom međunarodnom vojno-političkom situacijom koja se višestruko zakomplicirala", prenosi KCNA.

Kim je također naredio jačanje konvencionalnog naoružanja i ubrzanje izgradnje strateške krstarice s vođenim projektilima nosivosti 10.000 tona. 

Kim Jong UnSjeverna KorejaJužna Koreja
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike