Projektilima sada upravlja umjetna inteligencija? Kim Jong Un pokazao 'novo čudovište'

Sjeverna Koreja testirala je novorazvijeni, višenamjenski lagani sustav za lansiranje projektila i više taktičkih krstarećih projektila pod nadzorom vladara Kim Jong Una, izvijestili su državni mediji u srijedu. Testovi su provedeni u utorak, objavila je državna novinska agencija KCNA.

Južnokorejska vojska priopćila je u utorak da je Pjongjang ispalio nekoliko balističkih raketa kratkog dometa, manjeg od 300 kilometara, i topničkih raketa s područja oko grada Čondžua na sjeverozapadu zemlje.

Lansiranja u utorak bila su "dio plana modernizacije topničkih i raketnih oružanih snaga radi postizanja petogodišnjeg cilja razvoja nacionalne obrane", navodi KCNA.

"Testovi su analizirali i procijenili snagu bojeve glave taktičke balističke rakete za specijalne namjene, pouzdanost... topničke rakete s proširenim dometom paljbe koja koristi vrlo precizni autonomni navigacijski sustav te točnost pogotka taktičke krstareće rakete vođene umjetnom inteligencijom", dodala je agencija.

Kim je, prema izvještajima pohvalio testove, rekavši da su pokazatelji tehničkog napretka u jačanju borbene moći Sjeverne Koreje.

Ovo je bilo osmo testiranje balističkog projektila Pjongjanga ove godine. Sjeverna Koreja posljednji put ispalila je nekoliko projektila kratkog dometa 19. travnja.