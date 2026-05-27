FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IGRA MOĆI /

Projektilima sada upravlja umjetna inteligencija? Kim Jong Un pokazao 'novo čudovište'

Projektilima sada upravlja umjetna inteligencija? Kim Jong Un pokazao 'novo čudovište'
×
Foto: STR/AFP/Profimedia

Kim je, prema izvještajima pohvalio testove, rekavši da su pokazatelji tehničkog napretka u jačanju borbene moći Sjeverne Koreje

27.5.2026.
9:23
Hina
STR/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Sjeverna Koreja testirala je novorazvijeni, višenamjenski lagani sustav za lansiranje projektila i više taktičkih krstarećih projektila pod nadzorom vladara Kim Jong Una, izvijestili su državni mediji u srijedu. Testovi su provedeni u utorak, objavila je državna novinska agencija KCNA.

Južnokorejska vojska priopćila je u utorak da je Pjongjang ispalio nekoliko balističkih raketa kratkog dometa, manjeg od 300 kilometara, i topničkih raketa s područja oko grada Čondžua na sjeverozapadu zemlje.

Lansiranja u utorak bila su "dio plana modernizacije topničkih i raketnih oružanih snaga radi postizanja petogodišnjeg cilja razvoja nacionalne obrane", navodi KCNA.

"Testovi su analizirali i procijenili snagu bojeve glave taktičke balističke rakete za specijalne namjene, pouzdanost... topničke rakete s proširenim dometom paljbe koja koristi vrlo precizni autonomni navigacijski sustav te točnost pogotka taktičke krstareće rakete vođene umjetnom inteligencijom", dodala je agencija. 

Kim je, prema izvještajima pohvalio testove, rekavši da su pokazatelji tehničkog napretka u jačanju borbene moći Sjeverne Koreje.

Ovo je bilo osmo testiranje balističkog projektila Pjongjanga ove godine. Sjeverna Koreja posljednji put ispalila je nekoliko projektila kratkog dometa 19. travnja. 

Sjeverna KorejaKim Jong UnProjektilRaketaTestiranjeUmjetna Inteligencija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike