SKRIVENO BLAGO /

Kupili su staru komodu, pa ubrzo postali bogati: Nevjerojatno što ih je čekalo u ladici

Foto: ChatGPT

Par s Floride koji restaurira stari namještaj doživio je šok života kada je u jednoj komodi otkrio skriveni svežanj starih novčanica i zlatni novčić, što je njihov TikTok video učinilo viralnim

27.5.2026.
18:49
Antonela Ištvan
Par s Floride koji se bavi restauracijom starog namještaja doživio je šok života kada su unutar jedne komode otkrili skriveno blago.

Svoje nevjerojatno otkriće podijelili su u TikTok videu koji je ubrzo postao viralan, prikupivši gotovo tri milijuna pregleda i pokrenuo lavinu komentara i nagađanja o priči koja se krije iza pronađenog novca.

@heirloom_house I cannot believe this!! This is the first time we’ve ever found anywhere close to this much! Holy cow y’all! We are incredibly blessed! 😇 😳🤩🤯#found #treasure #blessing #wow #fyp ♬ Boundless Worship - Josué Novais Piano Worship

Nevjerojatno otkriće u starom namještaju

Video, koji je objavio profil heirloom_house, prikazuje ruke koje vade staru, poderanu omotnicu iz skrivenog dijela komode. Na omotnici je rukom ispisan broj "600".

Unutra se nalazio svežanj starih američkih novčanica od 100 i 50 dolara, zlatni novčić i mali, presavijeni komad papira.

"Ne mogu vjerovati! Ovo je prvi put da smo pronašli išta približno ovome! Nevjerojatno smo blagoslovljeni", napisali su vlasnici profila u opisu videa, izražavajući svoje oduševljenje.

Prema dostupnim informacijama, par vodi posao restauracije namještaja u Jacksonvilleu na Floridi, pa je pronalazak skrivenih predmeta u starim komadima dio rizika i uzbuđenja njihovog posla, no ovakvom se ulovu zasigurno nisu nadali.

Lavina reakcija i priča iz prošlosti

Otkriće je izazvalo ogromno zanimanje na TikToku. U tisućama komentara korisnici su izražavali čuđenje i dijelili savjete.

Mnogi su upozorili sretne nalaznike da ne troše novac prije provjere, te su istaknuli da stare novčanice, koje potječu iz razdoblja između 1950. i 1969. godine, mogu vrijediti znatno više od svoje nominalne vrijednosti za kolekcionare.

No, reakcije su bile i vrlo emotivne. Najpopularniji komentar izražava tugu za osobom koja je sakrila novac: "Pitam se kakva je njezina priča".

Mnogi su nagađali da je to bila nečija "zaliha za crne dane" ili "novac za bijeg". Video je potaknuo i druge da podijele vlastita iskustva, poput pronalaska vintage Cartier sata ili tisuća dolara skrivenih u starom namještaju.

Ipak, najveća misterija videa ostao je mali presavijeni papir, a komentatori su očajnički htjeli znati što na njemu piše. 

KomodaNovacOtkrićeKolekcionar
