Ivica Tucak poslao poruku Vatrenima uoči velike utakmice protiv Engleske

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'SVIM SRCEM UZ HRVATSKU' /

Ivica Tucak, najuspješniji hrvatski sportski izbornik po broju osvojenih medalja, putem RTL-ovog portala Net.hr poslao je poruku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, koja u srijedu od 22:00 u Dallasu, u 1. kolu skupine L Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi, igra protiv jake Engleske.

Tekstualni prijenos utakmice Engleske i Hrvatske UŽIVO ćete moći pratiti na portalu Net.hr od 22:00.

"Jedva čekamo svi da počne. Naravno, cijela Hrvatska će biti uz vas. Navijat ćemo svi, a vi kao i dosad. Svim srcem i dat će Bog da bude dobro. Svim srcem za Hrvatsku".