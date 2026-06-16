Uoči premijere na SP-u: Marko Vargek otkrio detalje iz Dallasa i mogući sastav Vatrenih

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važan dvoboj /

Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Dallas, gdje ih sutra očekuje prva utakmica na Svjetskom prvenstvu. Riječ je o trećem po veličini gradu u saveznoj državi Teksas, u kojem Vatrene čeka i prvi trening po lokalnom vremenu.

Reprezentativci će se tako u 15 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 22 sata po hrvatskom, okupiti na terenima Sveučilišta SMU, gdje će odraditi posljednju pripremu uoči susreta. Trening neće biti održan na stadionu na kojem se igra utakmica.

U središtu Dallasa već vlada prava navijačka atmosfera, a očekuje se da će hrvatski navijači i ovoga puta prirediti spektakl na tribinama i ulicama grada.

S terena se javio RTL-ov reporter Marko Vargek, koji je opisao dojmove iz Teksasa i atmosferu ispred impresivnog stadiona.

„Teško se naviknuti na 33 stupnja i visoku vlagu, ali sve je pod kontrolom. Pijemo puno vode i spremamo se za javljanje iz srca Dallasa“, rekao je Vargek.

O stadionu koji će ugostiti utakmicu govorio je s posebnim dojmom. Riječ je o objektu koji je otvoren 2009. godine i čija je izgradnja koštala oko 1,3 milijarde dolara. Posebnost mu je pomični krov koji se zatvara u samo 12 minuta, zbog čega stadion često nazivaju „divovskim kabrioletom“.

Unutrašnjost krasi i jedan od najvećih LED ekrana na svijetu, vrijedan oko 40 milijuna dolara, dok visoka vrata od 36 metara povezuju stadion s okolnim trgovima i poslovnim zonama.

„Osjetiti atmosferu kada Hrvatska ovdje postigne pogodak bit će, pretpostavljam, neprocjenjivo“, dodao je Vargek.

Uoči utakmice, velika je tema i sastav koji će izbornik Zlatko Dalić poslati na teren. Prema posljednjim informacijama, Hrvatska bi trebala igrati u sustavu 3-4-2-1, koji se u fazi obrane pretvara u 5-4-1.

U vrhu napada očekuje se Petar Musa, koji bi trebao dobiti prednost ispred Ante Budimira. U defenzivnom dijelu momčadi trebali bi igrati Stanišić, Gvardiol, Vušković, Šutalo te Perišić, dok bi sredinu terena držali Luka Modrić i Mateo Kovačić. Ispred njih trebao bi djelovati Martin Baturina.

Hrvatsku tako u Dallasu čeka velika premijera, uz ambijent koji već sada najavljuje spektakl i na tribinama i na terenu.