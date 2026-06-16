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Debi koji svi čekaju: Haaland i Norveška otvaraju SP protiv 'lavova Mezopotamije'

Debi koji svi čekaju: Haaland i Norveška otvaraju SP protiv 'lavova Mezopotamije'
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Foto: Vegard Grøtt/Bildbyran Photo Agency/Profimedia

Tekstualni prijenos utakmice pratite uživo putem portala Net.hr

16.6.2026.
20:11
Sportski.net
Vegard Grøtt/Bildbyran Photo Agency/Profimedia
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Norveška protiv Iraka u prvom kolu skupine I Svjetskog prvenstva.

Skupina I
16.06.2026
00:00
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Norveška
 
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Irak
 

Tekstualni prijenos utakmice

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NAJAVA

U Bostonu se u utorak otvara natjecanje u skupini I Svjetskog prvenstva, a na travnjak izlaze dvije reprezentacije koje su desetljećima čekale na ovaj trenutak. Norveška se vraća na veliku scenu nakon 28, a Irak nakon punih 40 godina. Sudar je to dva nogometna svijeta - europske napadačke sile i azijskog autsajdera koji traži svoje prve bodove u povijesti Mundijala.

Erling Haaland, ime koje izaziva strah kod svake obrane, konačno će zaigrati na najvećoj pozornici. Nakon sezone u kojoj je zabio 38 golova za Manchester City, napadač stiže na svoj prvi veliki turnir. Norveška je kroz kvalifikacije prohujala s osam pobjeda iz osam utakmica i postigla nevjerojatnih 37 golova, od čega je Haaland sam zabio 16. Izbornik Ståle Solbakken ne dvoji: "On je najbolji strijelac svijeta". Ipak, Norveška nije samo jedan igrač. Uz njega je kapetan Martin Ødegaard, mozak ekipe zadužen za kreaciju, a opasnost prijeti i od Alexandera Sørlotha. Ova generacija, koju mnogi smatraju najtalentiranijom u povijesti, pod velikim je pritiskom da opravda golema očekivanja.

Irak je bio posljednja momčad koja je osigurala vizu za prvenstvo, izbacivši Boliviju u doigravanju. Za naciju koja je prošla teška vremena, ovo je prvi nastup nakon Meksika 1986. i samim time ogroman uspjeh. No, izbornik Graham Arnold, poznat po stvaranju čvrstih i organiziranih momčadi, ne dolazi samo sudjelovati. Njegov je potpis obrana i igra na protunapade. Očekuje se da će Irak prepustiti posjed i vrebati priliku iz brze tranzicije. Glavne uzdanice u napadu bit će Aymen Hussein i Ali Al-Hamadi, od kojih se očekuje neumoran pritisak i realizacija rijetkih prilika. Remi u pripremama protiv Španjolske (1:1) jasno je upozorenje da se "Lavove Mezopotamije" nikako ne smije podcijeniti.

Gillette stadion, nekoć poznat kao Foxboro, mjesto je na kojem je Diego Maradona 1994. godine odigrao svoju posljednju utakmicu na Mundijalu. Trideset i dvije godine kasnije, na istom travnjaku svoju će priču započeti Erling Haaland. Očekuje se taktički sudar dva svijeta: norveški napadački stroj protiv zbijenog i discipliniranog iračkog bloka. Ključno je pitanje može li kreativnost Martina Ødegaarda probiti bedem koji će postaviti Graham Arnold. Irak će vrebati i najmanju pogrešku, nadajući se da će kontrama ugroziti favorita. Pritisak je golem jer u skupini čekaju moćni Senegal i Francuska, stoga je pobjeda na otvaranju ključna za ambicije obiju reprezentacija.

Norveška na papiru ima sve: jednu od najvećih svjetskih zvijezda i ulogu izrazitog favorita. Irak ima srce i taktičku disciplinu. Na otvaranju prvenstva, gdje je ulog golem, a pritisak na vrhuncu, iznenađenja su uvijek moguća. Boston čeka početak dvoboja koji bi mogao odrediti sudbinu obiju momčadi.

Sp 2026.Svjetsko PrvenstvoNorveškaIrak
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