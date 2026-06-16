Policija u Teksasu objavila pravila za hrvatske navijače: 'Nemojte pretpostavljati…'

Teksaška policija napravila je posebne preporuke za hrvatske navijače koji će bodriti "Vatrene" u Dallasu protiv Engleske, u njihovoj prvoj utakmici na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u.

Popis svih preporuka može se pronaći na službenoj stranici Hrvatskog nogometnog saveza.

Između ostalog navodi se kako se alkohol smije konzumirajte isključivo u licenciranim barovima, restoranima i službeno određenim navijačkim zonama. Sa sobom je važno nositi identifikacijski dokument s fotografijom jer je zakonska dob za konzumaciju alkohola u SAD-u 21 godina.

Zabranjeno je konzumiranje alkohola na ulici, u parkovima, na parkiralištima ili u javnom prijevozu, a zabranjeno je i nošenje otvorenih boca ili čašu s alkoholnim pićem izvan prostora licenciranog objekta.

"Nemojte pretpostaviti da je konzumacija alkohola na javnom mjestu dopuštena samo zato što se okupio veći broj ljudi koji slave," navodi policija.

Zakonska granica alkohola u krvi je 0.8 promila, kazne za vožnju pod utjecajem alkohola u Teksasu vrlo su stroge.

"U Teksasu je javno pijanstvo prekršaj zbog kojeg možete biti uhićeni. To se odnosi na situacije kada se osoba nalazi na javnom mjestu u alkoholiziranom stanju do te mjere da predstavlja opasnost za sebe ili druge," dodaje se.

Hrvatski navijači se upozoravaju da ne posjeduju, koriste, kupuju niti distribuiraju kanabis ili bilo koju drugu ilegalnu drogu u Teksasu.

Što se tiče oružja, navijači se mole da ostanu smireni ako primijetite osobu koja javno nosi vatreno oružje.

"Nemojte zuriti u osobu koja nosi oružje, upirati prstom prema njoj niti glasno komentirati njezino ponašanje. Nemojte prilaziti osobi koja nosi oružje niti pokušavati dodirnuti njezino oružjem nemojte panično reagirati niti ulaziti u sukob samo zato što ste vidjeli osobu koja otvoreno nosi oružje.," dodaje se.

Mole se navijači da sve nesuglasice s drugim navijačima rješavaju smireno, a po potrebi uz pomoć zaštitarske službe.

"Nemojte se ponašati glasno, agresivno ili na način koji ometa javni red i mir. Nemojte nastaviti konzumirati alkohol na javnom mjestu nakon što vas na to upozore policijski službenici ili zaštitari. Nemojte ulaziti u fizičke sukobe s drugim navijačima ili bilo kojim drugim osobama. Nemojte blokirati prometnice, ulaze ili javne prolaze, čak ni kao dio organiziranog navijačkog slavlja," stoji u priopćenju policije.