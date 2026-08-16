Inter doveo engleskog reprezentativca! Tottenham ostao bez još jedne zvijezde

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Vrijednost transfera procjenjuje se na 30 milijuna eura
Talijanski nogometni prvak Inter iz Milana angažirao je engleskog reprezentativnog braniča Djeda Spencea (26), dosadašnjeg člana Tottenham Hotspura, s kojim je potpisao petogodišnji ugovor.
Vrijednost transfera procjenjuje se na 30 milijuna eura.
Spence već ima iskustvo igranja u talijanskoj Serie A jer je proljetni dio sezone 2024/25. proveo na posudbi u Genoi.
Ovo je drugi veliki izlazni transfer iz Tottenhama ovoga vikenda, u subotu je argentinski reprezentativni stoper Cristian Romero prešao u madridski Atletico.