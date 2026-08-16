Zvijezda Milana naklonila se Luki Modriću, evo što je majstor rekao pred čitavim svijetom

Ardon Jashari (24) pružio je vrlo dobru partiju protiv Manchester Uniteda u posljednjoj Milanovoj pripremnoj utakmici uoči početka nove sezone, odigranoj u subotu. Švicarski veznjak, koji je prošle sezone imao problema s ozljedama i nije dobivao mnogo prilika, protiv engleske momčadi pokazao je svoje kvalitete. Uspješno je upravljao igrom Milana te je kvalitetno predvodio presing koji je od momčadi tražio trener Amorim.

'Sretan sam zbog pobjede, na pravom smo putu'

Premda su Gonçalo Ramos i Chukwueze potezima koji su izravno utjecali na rezultat obilježili susret, Jashari je također ostavio snažan dojam. Nakon utakmice nije skrivao zadovoljstvo nastupom momčadi.

"Sretan sam zbog pobjede, ali i zbog toga kako je momčad odigrala. Mislim da smo na pravom putu i da kao grupa izgledamo dobro", izjavio je za La Gazzetta Dello Sport.

Švicarski reprezentativac ipak smatra da Milan još nije dosegnuo željenu razinu te da momčad mora nastaviti raditi na svojoj igri.

"Smatram da moramo popraviti još neke detalje jer je sezona duga. Svakako smo napravili korak naprijed prema stilu igre koji želimo igrati."

O mogućoj suradnji s Modrićem

Jashari je govorio i o mogućnosti da u Milanovu veznom redu zaigra zajedno s Lukom Modrićem. Konačnu odluku prepustio je treneru, ali jasno je dao do znanja koliko cijeni hrvatskog veznjaka.

"To je trenerova odluka, ali igrati s Lukom je, naravno, fantastično. On je jedan od najboljih igrača na svijetu i nevjerojatno je dijeliti teren s njim", rekao je.

Kao dokaz da njih dvojica mogu kvalitetno funkcionirati u istoj postavi izdvojio je nedavni susret s Interom, tijekom kojeg su dio utakmice proveli zajedno na terenu.

"Zajedno smo odigrali 30 minuta i mislim da se tada vidjelo da možemo igrati jedan uz drugoga. Vidjet ćemo što će trener odlučiti, ali ja sigurno neću reći 'ne' igranju s Lukom. Dapače...", izjavio je uz smijeh.

Švicarski veznjak osvrnuo se i na novi način igre koji Amorim pokušava usaditi momčadi. Smatra da su se trenerove zamisli protiv Manchester Uniteda prvi put mogle jasno prepoznati.

"Mislim da se to primijetilo. Svaki dan koji provedemo zajedno, na treninzima i utakmicama, možemo nešto popraviti i trudimo se to raditi. Znamo što trener želi i, iako se to ne može savršeno primijeniti preko noći, dajemo sve od sebe da uspijemo", objasnio je.

Jashari vjeruje da se Milan kreće u dobrom smjeru, ali naglašava da prostora za napredak još ima u svim segmentima igre.

"Napredovali smo u stilu igre, ali moramo doraditi detalje, i s loptom i bez nje. Na dobrom smo putu. Sada moramo nastaviti ovako i vjerovati u to kao momčad."