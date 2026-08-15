Modrić bez pogrešnog dodavanja u pobjedi Milana nad Man Unitedom: 'Nije još u vrhunskoj formi'

Milan je u subotnjoj prijateljskoj utakmici odigranoj u poljskom Wrocławu pobijedio Manchester United 4-2, a posljednjih pola sata susreta za talijansku momčad odradio je hrvatski kapetan Luka Modrić.

Engleska momčad povela je već u drugoj minuti pogotkom Harryja Maguirea. Milan je izjednačio u 37. minuti preko Samuela Chukwuezea, dok je United prije odlaska na odmor propustio priliku ponovno doći do vodstva. Bruno Fernandes u 42. minuti nije uspio realizirati jedanaesterac.

United je ipak poveo početkom drugog poluvremena. Patrick Dorgu pogodio je u 52. minuti za 2-1, ali prednost engleskog sastava trajala je samo sedam minuta. Alphadjo Cisse u 59. minuti izjednačio je rezultat i vratio Milan u utakmicu.

Minutu poslije Cisseova pogotka u igru je ušao Modrić. Hrvatski veznjak nije imao zapaženiju ulogu u napadačkim akcijama, ali je bio besprijekoran u distribuciji lopte. Svih 23 dodavanja stigla su do njegovih suigrača, a pritom je dva puta osvojio posjed. SofaScore je njegov nastup ocijenio ocjenom 6,9.

Milan je u završnici susreta potpuno preokrenuo rezultat. Gonçalo Ramos u 68. minuti zabio je za 3-2, a samo četiri minute poslije Ruben Loftus-Cheek postavio je konačnih 4-2.

Talijanska momčad tako je pripremni dvoboj zaključila uvjerljivom pobjedom, dok je Modrić upisao novih 30 minuta uoči početka natjecateljske sezone.

"Najbolja izvedba predsezone i prva pobjeda. Zasluženo, i to protiv vrhunske momčadi. Veliki poticaj samopouzdanju prije prvenstva, čak i ako ima prostora za napredak", piše La Gazzetta Dello Sport.

Modrić je za svoju izvedbu dobio od istog dnevnog sportskog lista, uglednog, ocjenu 6.5.

"Nije još u vrhunskoj formi, posljednjih pola sata igrao je kao kreator igre. Držao je svoju poziciju ispred obrane, zaustavljao loptu i koristio svoje iskustvo kako bi usporio Crvene vragove."