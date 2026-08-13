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Modrićev potez oduševio Italiju: Evo kako se vratio u Milano

Modrićev potez oduševio Italiju: Evo kako se vratio u Milano
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Foto: ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Njegov potez posebno je odjeknuo u Italiji

13.8.2026.
9:00
Sportski.net
ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Luka Modrić ponovno je oduševio navijače Milana, ovoga puta potezom izvan terena. Hrvatski kapetan nakon odmora u Hrvatskoj nije birao luksuz, već se u Milano vratio običnim komercijalnim letom.

Prema pisanju Gazzette, Modrić je na Malpensu stigao iza ponoći, bez obitelji i bez posebnih privilegija. Usput je strpljivo pozirao navijačima i dijelio autograme.

Njegov potez posebno je odjeknuo u Italiji jer su Mike Maignan i Adrien Rabiot dobili nekoliko dodatnih dana odmora nakon reprezentativnih obveza. Modrić je, s druge strane, stigao na vrijeme kako bi se priključio momčadi i nastavio trenirati.

Iako je jedan od najvećih nogometaša svoje generacije, 40-godišnji Hrvat još jednom je pokazao da ne traži poseban tretman.

Luka ModrićMilan
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