Modrićev potez oduševio Italiju: Evo kako se vratio u Milano

Luka Modrić ponovno je oduševio navijače Milana, ovoga puta potezom izvan terena. Hrvatski kapetan nakon odmora u Hrvatskoj nije birao luksuz, već se u Milano vratio običnim komercijalnim letom.

Prema pisanju Gazzette, Modrić je na Malpensu stigao iza ponoći, bez obitelji i bez posebnih privilegija. Usput je strpljivo pozirao navijačima i dijelio autograme.

Njegov potez posebno je odjeknuo u Italiji jer su Mike Maignan i Adrien Rabiot dobili nekoliko dodatnih dana odmora nakon reprezentativnih obveza. Modrić je, s druge strane, stigao na vrijeme kako bi se priključio momčadi i nastavio trenirati.

Iako je jedan od najvećih nogometaša svoje generacije, 40-godišnji Hrvat još jednom je pokazao da ne traži poseban tretman.