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PRIRODNA LJEPOTA /

Glumila zapuštenu buntovnicu, a izvan kamera obara s nogu: Kako se mijenjala fatalna Emmy Rossum

Glumila zapuštenu buntovnicu, a izvan kamera obara s nogu: Kako se mijenjala fatalna Emmy Rossum
Foto: J. Cummings/Hollywood Archive/Profimedia
Emmy Rossum odrasla je na Manhattanu uz samohranu majku koja ju je poticala na umjetnost. Već sa sedam godina pjevala je u dječjem zboru opere Metropolitan, gdje je stekla prva scenska iskustva.
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Od operne pozornice i bajkovitog „Fantoma opere” do izazovne uloge u seriji „Besramnici”, Emmy Rossum (39) izgradila je karijeru na upečatljivim ulogama i nepokolebljivom stavu. Ipak, uz neosporan talent, publika je od samih početaka pamti po bezvremenskoj, profinjenoj ljepoti kojom se uvijek izdvajala od tipičnih holivudskih okvira.

Porculanski ten, prepoznatljiva bujna kosa i suptilna elegancija postali su njezin zaštitni znak na crvenim tepisima diljem svijeta. Iako danas privatni život i majčinstvo drži daleko od svjetla reflektora, svako njezino pojavljivanje i dalje podsjeća zašto već godinama nosi status jedne od najljepših i najautentičnijih glumica svoje generacije.

15.8.2026.
21:47
Hot.hr
Michael Germana/StarMax/Profimedia
Emmy RossumOperaFilmoviPrirodna Ljepota
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