Glumila zapuštenu buntovnicu, a izvan kamera obara s nogu: Kako se mijenjala fatalna Emmy Rossum

Od operne pozornice i bajkovitog „Fantoma opere” do izazovne uloge u seriji „Besramnici”, Emmy Rossum (39) izgradila je karijeru na upečatljivim ulogama i nepokolebljivom stavu. Ipak, uz neosporan talent, publika je od samih početaka pamti po bezvremenskoj, profinjenoj ljepoti kojom se uvijek izdvajala od tipičnih holivudskih okvira.

Porculanski ten, prepoznatljiva bujna kosa i suptilna elegancija postali su njezin zaštitni znak na crvenim tepisima diljem svijeta. Iako danas privatni život i majčinstvo drži daleko od svjetla reflektora, svako njezino pojavljivanje i dalje podsjeća zašto već godinama nosi status jedne od najljepših i najautentičnijih glumica svoje generacije.