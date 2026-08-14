Modrić se oglasio nakon požara u Omišu: Njegove riječi odjeknule Hrvatskom

Veliki požari koji su zahvatili područje Omiša izazvali su brojne reakcije, a među onima koji su se oglasili je i hrvatski kapetan Luka Modrić.

Modrić je putem društvenih mreža podijelio poruku podrške svima koji se bore s vatrenom stihijom, uz kratku i emotivnu poruku:

Foto: Instagram

„Bože, čuvaj Hrvatsku.“

Njegova objava brzo je privukla pažnju javnosti, a brojni pratitelji izrazili su nadu da će se požari što prije staviti pod kontrolu te da će svi stanovnici i pripadnici hitnih službi biti sigurni.