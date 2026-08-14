Infantino dobio još jednog protivnika, traži se istraga

Novi Zeland povukao je potporu predsjedniku FIFA-e Gianniju Infantinu nakon što mu je Oceanijska nogometna konfederacija (OFC) dala podršku.

OFC je nakon sastanka Izvršnog odbora na Fidžiju pohvalio napredak FIFA-e u posljednjih deset godina te poručio kako i dalje vjeruje Infantinovu vodstvu.

"Izvršni odbor OFC-a pozdravlja odluku FIFA-e o povlačenju prijedloga FFE (FIFA Forward Enterprise) te njezinu spremnost da preispita pitanja vezana uz taj projekt", navodi se u priopćenju OFC-a.

"OFC prepoznaje napredak postignut tijekom proteklog desetljeća u razvoju nogometa u Oceaniji pod vodstvom FIFA-e te potiče FIFA-u da iskoristi ovu reviziju kao priliku za utvrđivanje i provedbu svih potrebnih promjena."

Međutim, najveći savez unutar konfederacije – Novi Zeland – objavio je da više ne podupire Infantina te je zatražio neovisnu istragu propalog plana prodaje udjela u komercijalnim pravima FIFA-inih natjecanja, koji je posljednjih tjedana izazvao ozbiljnu krizu u svjetskom nogometu.

"Nakon pažljivog razmatranja, NZF je zauzeo stav da su odluke i postupci unutar FIFA-e pridonijeli gubitku povjerenja i produbljivanju podjela u međunarodnom nogometu te da je potrebna neovisna revizija kako bi se povjerenje ponovno izgradilo."

Iako OFC ima tek 11 članica, njihovi glasovi mogli bi biti važni na predsjedničkim izborima FIFA-e sljedeće godine, a istodobno sve veći broj saveza i konfederacija okreće leđa Infantinu, pa se borba za čelno mjesto svjetskog nogometa dodatno zaoštrava.

Infantinov prijedlog, koji je u međuvremenu povučen, uključivao je bespovratna sredstva u iznosu od 20 milijuna dolara za saveze članice u sljedećem ciklusu financiranja – iznos koji se mogao udvostručiti da su potpisali taj sporazum.

Nakon kriznog sastanka održanog prošlog tjedna u Maroku, FIFA se ispričala svojim 211 nacionalnih saveza zbog pogrešaka u postupanju s prijedlogom te objavila da njezino vodstvo u potpunosti podržava Infantina.