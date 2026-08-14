Legenda Hajduka: 'Nikave euforije ne smije biti, a moram ovo reći o Livaji'

Uz dvije pobjede protiv litavskog Žalgirisa nogometaši Hajduka su izborili plasman u play-off ovosezonske Konferencijske lige, završne kvalifikacijske stepenice prema ligaškom dijelu, a nakon uzvratne utakmice, koju je Hajduk pobijedio na Poljudu 4:0, legendarni igrač i trener klub s Poljuda Zoran Vulić za Net.hr analizirao je revanš i druge ključne teme.

Na početku razgovora Vulić se osvrnuo na uzvratnu utakmicu protiv Žalgirisa u kojoj je Hajduk potvrdio prolazak u play-off Konferencijske lige gdje ga čeka poljski Rakow.

"Bilo je očigledno u prvoj utakmici da je velika razlika između ova dva protivnika. Prema tome, mislim da nikakva euforija ne bi trebala biti. U onom starom Hajduku sigurno ne bi bilo, a u ovom novom mislim da je to iz utakmice u utakmicu euforija, crnilo, euforija, crnilo. Mislim da to nije dobro za stabilnost kluba i za stabilitet kluba.."

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

"Onim davnim vremenima kad smo gubili zicere, da ne nabrajam do Gzire, mislim da smo onda trebali puhati na hladno, pa i na Žalgiris. Prema tome, evo, prošli smo tu famoznu našu dragu Velu Gospu. Imamo protivnika koji ništa bolji nije od nas i ne treba od njega raditi nikakve Real Madride i Barcelone, nego je jednostavno uvjeriti momčad da se može proći, da je kvalitetnija, da je utakmica 50:50. Mislim da ovaj Hajduk nakon dugo godina ima jednog protivnika kojeg može proći", istaknuo je Vulić.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Potom je komentirao nastup kapetana Marka Livaje, koji je u uzvratu protiv Žalgirisa bio u početnoj momčadi, iako ga možda neki, s obzirom na to kako je trener Gonzalo Garcia birao momčad, nisu očekivali u početnom sastavu.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

"Ako nekog igrača treneri i kapetani tri godine zaredom proglase najboljim igračem HNL-a, mislim da je svaka moja recenzija suvišna. Livaja, moramo i to reći, nije na onom nivou na koji smo ga navikli gledati, ali postoje i objektivni razlozi. Nećemo sad o razlozima. Hajduk mora učiniti sve da vrati Livaju u onu formu u kojoj je bio", rekao pa i napomenuo važnu stvar:

"Ako vratimo Livaju, onda smo puno dobili. Puno smo dobili jer vidjeli smo da je ovo mlada momčad koja treba vođu, a on je taj vođa. O njegovim igračkim kvalitetama neću ni pričati. Kad svi kapetani i treneri hrvatskih klubova proglase nekog igrača za najboljeg igrača lige tri puta zaredom, onda je apsolutno svaka moja recenzija suvišna."

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hajduku sada slijedi utakmica u SHNL-u, gostovanje god Gorice, a Vulić smatra da u tom susretu bilo kakav umor od utakmice protiv Žalgirisa ne smije biti opravdanje.

"Meni je smiješno, a i tužno ako mi moramo priznati da je momčad nakon Žalgirisa izmorena, onda nemamo što pričati o HNL-u, o hrvatskom nogometu. Igrači su profesionalci. Što bi rekli Englezi, što bi rekli Talijani, što bi rekli Španjolci? Što smo mi od naše lige napravili, dječji vrtić? 'Igrali smo protiv Žalgirisa, umorni smo', a imamo rezultat 5:2 iz prve utakmice. Mislim da se moramo početi mijenjati, moramo postati ozbiljni, bar prema tim našim navijačima koji dođu gledati tog Žalgirisa i napuniti stadion. Moramo biti korektni i ne pričati gluposti. 'Umorni smo, imali smo osam utakmica u mjesec dana'. Kakvih osam utakmica? Ja moram biti iskren. Moraš igrati utakmicu i to je to. Zato si plaćen, zato ti se navijači dive i tu prestaje svaka priča", zaključio je.