Hajduku neće biti lagano u Slovačkoj: 'Ne smijemo to zaboraviti. Livaja? Ovo je moje mišljenje'

Hajduk na uzvratnu utakmicu 1. pretkola Europske lige protiv slovačke Žiline ulazi s dva gola prednosti, zahvaljujući pobjedi 2:0 na Poljudu prošloga tjedna i u revanšu, koji je na rasporedu u četvrtak s početkom u 20.30, će loviti plasman u drugo pretkolo. Zoran Vulić, bivši legendarni igrač i trener Bijelih u čak pet mandata, za Net.hr otkrio je što očekuje od utakmice u Slovačkoj.

Odmah na početku Vulić je istaknuo da je Hajduk favorit, ali i da u ovu utakmicu nikako ne smije ući opušteno.

"Hajduk je za mene favorit, ali sjetimo se povijesti. Svaki put kad bismo bili sigurni, pod navodnicima, ispadali smo. Opreza nikad dosta", rekao je i dodao:

"Normalno, Žilina igra doma, igrat će drukčije i više napadački nego što je igrala u Splitu. Ne smijemo zaboraviti da su oni na Poljudu imali prvu stopostotnu priliku na utakmici. Moramo biti svjesni toga."

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

"Hajduk je odigrao dobru utakmicu, ali treba biti oprezan. Moramo maksimalno respektirati protivnika, ali ne i bojati ga se. Imamo dobar rezultat, no prolaz se mora izboriti", istaknuo je Vulić.

Tekstualni prijenos utakmice Žilina - Hajduk u četvrtak 16. lipnja od 20.30 pratite na Net.hr-u

Nema čuvanja rezultata

Za Vulića ključ uspjeha Hajduka je u mentalitetu i pristupu. Čuvanje rezultata nije opcija.

"Ne smijete razmišljati o ovom rezultatu od 2:0. Morate ići gore kao da je 0:0, kao da morate pobijediti. Jedino tako ćete napraviti dobar rezultat. Budete li čuvali ovih 2:0... povijest govori, rijetko kad je Hajduk sačuvao takvu prednost u zadnjih dvadesetak godina. Hajduk mora igrati otvoreno i napadački, kao da igra u Splitu", pojasnio je i optimistično dodao:

"Hajduk ima kvalitetu da nametne svoj ritam, da prebaci igru na njihovu polovicu i stvori ambijent koji nama odgovara. Mora se ići na to da se zabije gol. Ja mislim da to Hajduk može i da će to napraviti".

Slučaj Livaja

Nezaobilazna tema bio je i status Marka Livaje, koji je u prvoj utakmici dobio tek nekoliko minuta na samom kraju. Vulić nije htio ulaziti u nagađanja o odnosu trenera i igrača, ali je iznio jasan stav o Livajinoj važnosti.

"Nitko nije veći od kluba, to je prva stvar. Ali kad imate Livaju u momčadi, onda ste sigurno 50 posto jači. On je zadnjih četiri-pet godina daleko najbolji igrač HNL-a, nije zaboravio igrati. S njime svi rastu, i mladi i stariji igrači", rekao je Vulić.

Posebno je kritičan naš sugovornik bio prema odluci da igrač poput Livaje ulazi u igru u posljednjim trenucima.

"Ja osobno nisam pobornik da se Livaja stavlja dvije minute prije kraja. To je moje mišljenje. Ako on treba ući da bi se ukralo vrijeme, to nije ni korektno ni pošteno prema njemu. Naravno, ponavljam, klub je uvijek na prvom mjestu i nitko nije iznad njega", zaključio je Vulić.