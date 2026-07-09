Kozniku oduševljen onime što je Hajduk pokazao protiv Žiline: 'Ponesu te emocije...'

Hajduk je pobjedom od 2:0 protiv Žiline na Poljudu uspješno otvorio svoju europsku sezonu. Gotovo ispunjene tribine nosile su Bijele do važne prednosti, a atmosferu je s lica mjesta upijao i nekadašnji napadač splitskog kluba i bivši hrvatski reprezentativac, Ardian Kozniku. U razgovoru za Net.hr, Kozniku je podijelio svoje dojmove, analizirao igru obje momčadi i dao svoju prognozu za uzvratnu utakmicu koja se igra za tjedan dana u Slovačkoj.

'Moglo je biti i četiri gola razlike'

Odmah na početku, Kozniku nije krio oduševljenje onime što je vidio na travnjaku, ali i na tribinama. Smatra kako pobjeda Hajduka nije mogla biti zasluženija te da je rezultat mogao biti i uvjerljiviji s obzirom na broj stvorenih prilika.

"Rezultat je 2:0. Potpuno zaslužena pobjeda Hajduka i prekrasna atmosfera", započeo je Kozniku svoju analizu i odmah dodao:

"2:0 je uvjerljivo, a bilo je toliko šansi da je trebalo biti barem još dva gola. Po prilikama koje su stvorili, mogli su voditi tri ili četiri nula i već sada osigurati prolaz. Ispromašivali su se, ali to je tako."

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Iako su i Slovaci imali nekoliko svojih prilika, Kozniku ističe da je to normalno za utakmicu od 90 minuta, ali da gosti zapravo nisu stvorili neku izrazitu opasnost.

Brzina slomila fizički moćne, ali spore Slovake

Kada je riječ o samoj igri, legendarni napadač primijetio je ključnu razliku između dviju momčadi. Dok su ga igrači Žiline impresionirali fizičkom snagom, ističe kako im je nedostajalo brzine u igri s loptom, što je Hajduk sjajno iskoristio.

"U igri s loptom nisu tako brzi kao što su to pokazali igrači Hajduka. Brza igra, stvorili su puno šansi upravo zbog toga što su brzo igrali", pojasnio je Kozniku.

Posebno je bio impresioniran nekim mladim igračima.

"Prekrasan gol je zabio mali Brajković, fantastičan gol", rekao je i dodao kako mu je žao što se i Michele Šego nije upisao u strijelce:

"Imao je dva-tri fantastična poteza, dao je top loptu i zaista šteta što nije zabio, a imao je dobru šansu."

'U Slovačkoj će igrati potpuno drugačiji nogomet'

Unatoč pobjedi i sjajnoj predstavi, Kozniku poziva na oprez uoči uzvrata. Smatra da je Žilina u Splitu igrala previše defenzivno, što im se na kraju osvetilo, te očekuje potpuno drugačiji pristup na njihovom terenu.

"Oni su se branili od početka s petoricom otraga. Mislim da je to njihova greška, što su bili skroz nazad i nisu pokazali želju da napadnu i zabiju gol", analizirao je igru Slovaka.

"Ja sam siguran da oni neće igrati doma s petoricom otraga. Igrat će skroz drugačiji nogomet, napadački, s visokim igračima koje imaju."

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Upravo zato smatra da se Hajduk ne smije opustiti:

"Rezultat od 2:0 je takav da se nitko neće predati. Hajduk mora zabiti najmanje jedan gol tamo da bi bio još sigurniji. Neće biti lako. Ako gledamo ovu današnju utakmicu, ja bih sad potpisao da će Hajduk proći sto posto. Međutim, nogomet je takav, to može biti skroz druga utakmica. Ali ovakav Hajduk protiv ovakve Žiline ide dalje."

Na kraju razgovora, Kozniku je priznao kako ga je ponijela atmosfera Poljuda.

"Sve u svemu, oduševljen sam. Drugačije je kad gledaš uživo. Kad si na stadionu, koji je skoro prepun, onda ti je svaka akcija još ljepša. Stvarno te ponesu emocije, a uz dobar rezultat, sve je super", zaključio je.