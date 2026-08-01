Stručnjak za vrtlarstvo navodi pet vrsta sjemenki koje trebate posaditi u kolovozu

Dok ljeto doseže svoj vrhunac, a temperature nas tjeraju da potražimo hlad, mnogi vrtlari mogli bi pomisliti da je sezona sjetve završena te da je preostalo samo uživati u plodovima dosadašnjeg rada. No, za one koji žele produžiti sezonu svježeg povrća iz vlastitog uzgoja, kolovoz nudi iznenađujuću priliku. Vodeći se savjetima stručnjaka, prazne gredice mogu se pretvoriti u izdašne izvore hrane koja će vas opskrbljivati duboko u jesen.

Stručnjak za vrtlarstvo Benedict Vanheems tvrdi da je kasno ljeto savršeno vrijeme za sjetvu pet brzorastućih povrtnica koje ne samo da brzo donose plod, već i obožavaju svježije uvjete koji slijede. On naziva ovo razdoblje "sezonom drugih prilika", pozivajući vrtlare da iskoriste toplinu tla i nadolazeće niže temperature kako bi osigurali bogatu i ukusnu berbu, piše Express.

Ključ uspjeha kasnoljetne sjetve leži u odabiru pravih kultura. Mnoge biljke koje loše podnose ljetne vrućine, jer prerano odlaze u cvijet i postaju gorke, svoj puni potencijal ostvaruju upravo kada dani postanu kraći, a noći svježije. Ove kulture vole toplo tlo za klijanje, ali preferiraju umjerenije temperature za rast, što ih čini idealnim kandidatima za sjetvu u kolovozu. Slijedi pet Vanheemsovih preporuka koje će vaš vrt održati produktivnim i nakon što ljetne vrućine popuste.

Kineska raštika kao egzotična poslastica iz vrta

Pak choi (kineska raštika), brzorastuća kupusnjača popularna u azijskoj kuhinji, jedna je od onih rijetkih kultura koje su, kako kaže Vanheems, "istovremeno ukusne za jelo i fantastično izgledaju u vrtu".

Budući da se radi o biljci koja voli hladnije vrijeme, sjetva krajem ljeta idealna je jer sprječava preuranjeno cvjetanje. "Posijete li ga usred najveće ljetne žege, sklon je 'pobjeći u sjeme' prije nego što razvije svoje sočne glavice. Ali ako ga posijete sada, rast će bez ikakvih problema", objašnjava stručnjak.

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Vanheems savjetuje da se sjeme prvo posije u posudice ili kontejnere, po dva sjemena u svaku jedinicu, te da se kasnije ukloni slabija sadnica. Ovaj pristup ima i praktičnu svrhu: zaštitu od puževa. "Puževi imaju istančan ukus i vole pak choi", napominje on.

Uzgojem u posudicama mlade i osjetljive biljke držite podalje od ovih nametnika. Sadnicama će trebati tri do četiri tjedna da ojačaju, a kada korijenje počne izvirivati s dna posude, vrijeme je za presađivanje na otvoreno. Preporučeni razmak sadnje je dvadesetak centimetara, a nakon toga ključno je redovito zalijevanje i daljnja zaštita od puževa. Berba je fleksibilna - možete ubirati pojedinačne listove ili pričekati da se formiraju hrskave glavice.

Rikola je jedna od najbrže rastućih povrtnica

"Ako postoji kultura koja simbolizira brzu pobjedu u vrtu, onda je to rikola", kaže Vanheems. Ova salata, poznata i pod nazivom arugula, jedna je od najbrže rastućih povrtnica i često je spremna za berbu za manje od šest tjedana. Njezin prepoznatljiv papreni i lagano orašasti okus čini je iznimno svestranom u kuhinji. Odlična je kao dodatak pizzama, tjestenini ili jednostavno kao samostalna salata.

Rikola je vrlo zahvalna za uzgoj i uspijeva gotovo bez obzira na način sjetve. Nakon što sadnice niknu, preporučuje se prorijediti ih na razmak od desetak centimetara. Kako biste osigurali kontinuiranu berbu, možete sijati nove redove svakih nekoliko tjedana.

Jedini zahtjevi za uzgoj su redovito zalijevanje kako se tlo ne bi isušilo te redovito branje listova. Iako u ovo doba godine rikola rijetko cvjeta, čak i ako se to dogodi, cvjetovi su jestivi i mogu poslužiti kao atraktivan ukras jelima.

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Kineski kupus i korijander ne vole vrućinu

Kineski kupus, s hrskavim srcem i blagim okusom, još je jedna kultura kojoj pogoduje sjetva na kraju ljeta. Odličan je za pripremu salata poput azijskog "slawa" ili za brza jela iz woka.

Međutim, osjetljiv je na presađivanje i može prerano otići u cvijet ako mu se korijenje ošteti, stoga je potreban dodatan oprez. Kao i sve kupusnjače, omiljena je meta leptira kupusara, pa Vanheems preporučuje postavljanje zaštitnih mreža. Također, ova biljka zahtijeva obilno zalijevanje kako bi razvila sočne glavice.

S druge strane, korijander je začin koji mnogi neuspješno pokušavaju uzgojiti tijekom proljeća i ranog ljeta. "Ako ga posijete usred ljeta, gotovo odmah će potjerati u sjeme", objašnjava Vanheems. Kasno ljeto je, međutim, idealno vrijeme. Niže temperature potiču rast aromatičnih listova koji su nezamjenjivi u salsama, salatama i juhama.

Repa kao slatko iznenađenje jeseni

Mnogi imaju predrasude prema repi, pamteći je kao žilavu i gorku. Vanheems tvrdi da je vrijeme da joj se pruži nova prilika. "Repa posijana sada, koja će rasti u kasnoj sezoni, pravo je otkriće", ističe on. Biljka će rasti brzo, a korijen će biti iznenađujuće sladak i nježan. Može se peći s češnjakom i timijanom, ali i tanko narezati i dodati svježa u salate.

Sije se izravno u zemlju, u redove, a razmak ovisi o tome želite li brati mlade, "baby" repe ili čekati da dosegnu punu veličinu. Najbolji dio je što će biti spremna za berbu za šest do osam tjedana, puno prije kraja sezone. Dodatni bonus je lišće, koje je također jestivo i ukusno, no ne treba ga previše brati kako bi se korijen mogao neometano razvijati.

Svaka od ovih kultura dokaz je da vrtlarska sezona ne mora završiti s ljetom. Uz malo planiranja i truda, kolovoz može označiti početak novog ciklusa rasta koji će rezultirati svježim i ukusnim plodovima na vašem stolu tijekom cijele jeseni.

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