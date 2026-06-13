Bitka koju možete dobiti: Ovako se riješite najtvrdokornijeg korova u vrtu

Borba protiv tvrdokornog korova tema je koja zaokuplja vrtlare svake sezone. Mnogi u potrazi za brzim rješenjima pribjegavaju kućnim pripravcima poput mješavine octa i soli, no stručnjaci upozoravaju da takve metode često donose više štete nego koristi. Iako mogu spržiti nadzemne dijelove biljke, ne uništavaju korijen, a dugoročno mogu narušiti plodnost tla.

Za neke korove, poput slaka, potrebna je znatno ustrajnija i promišljenija strategija. Stručnjak iz Kraljevskog hortikulturnog društva (RHS) nedavno je podijelio savjete za uklanjanje upravo ovog upornog neprijatelja te otkrio u kojoj ga je situaciji pametnije pustiti da raste.

Što je slak i zašto je toliki problem?

Slak (lat. Convolvulus arvensis), poznat i kao poponac, iznimno je otporan i teško ga je iskorijeniti. Ako se ne ukloni pravilno, njegov opsežni korijenski sustav omogućuje mu da se vraća iz sezone u sezonu. Prepoznat ćete ga po dugim, vijugavim stabljikama koje se omataju oko drugih biljaka i velikim bijelim ili ružičastim cvjetovima u obliku trube.

Ova biljka može stvoriti gustu mrežu lišća koja doslovno guši vrtne biljke, smanjujući njihov rast ili potpuno uništavajući manje sadnice. Nick Turrell, savjetnik u RHS-u, u nedavnom je videu slikovito objasnio njegovu otpornost.

"Slak raste u Velikoj Britaniji još od posljednjeg ledenog doba i, bez obzira na to kako smo ga mi ljudi pokušavali ubiti, još uvijek je ovdje", rekao je.

U Hrvatskoj raste nekoliko vrsta slaka (rod Convolvulus), a najrasprostranjeniji je poljski slak (Convolvulus arvensis).

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Jedan od glavnih razloga zašto je slak toliko čest jest njegova natjecateljska priroda. Agresivno se bori s drugim biljkama za vlagu, hranjive tvari, prostor i svjetlost. Njegova stabljika može se omotati oko drugih biljaka i ugušiti ih, dok dubok i razgranat korijenski sustav čini uklanjanje izuzetno teškim. Fragmenti korijena mogu se lako proširiti po vrtu prilikom unošenja nove zemlje ili biljaka, a čak i kompostiranje korijena ili njegovo slučajno sjeckanje prilikom okopavanja može dovesti do širenja ovog upornog korova.

Kako iskorijeniti slak?

Kako biste se riješili slaka, morate biti jednako ustrajni kao i on sam. Nick objašnjava da je dosljednost najvažniji alat u ovoj borbi te naglašava važnost redovitog orezivanja nadzemnih dijelova biljke. Ovo je dio integriranog pristupa suzbijanju korova, gdje se mehaničke metode koriste za postupno iscrpljivanje biljke.

"Samo ga nastavite rezati. Budite uporni i strpljivi i na kraju će možda odustati", savjetuje Turrell, kako prenosi Mirror. Jednostavno upotrijebite vrtlarske škare i odrežite sve listove i grane do kojih možete doći. Svakim rezanjem tjerate biljku da troši dragocjenu energiju pohranjenu u korijenu na stvaranje novih izdanaka, čime je dugoročno slabite.

Pravilno uklanjanje korijena je najvažniji korak

Iako je orezivanje korisno za slabljenje biljke, pravi posao leži ispod zemlje. Mehaničko suzbijanje korijena temelj je borbe protiv višegodišnjih korova. Prilikom rješavanja slaka, trebali biste vilama pažljivo iskopati što je više moguće korijenskog sustava, pazeći pritom da ga ne slomite na manje komade.

"Iskopajte što više korijena, ali pokušajte ih ne slomiti, jer čak i sićušan komadić može ponovno izrasti u novu biljku", upozorava Nick. Svaki ostavljeni fragment ima potencijal stvoriti novi, jednako problematičan korov. Uz mehaničko uklanjanje, RHS preporučuje i preventivne mjere, poput uklanjanja cvjetova prije nego što stvore sjeme te iskopavanje eventualnih sjemenki koje se najčešće pojavljuju u proljeće i jesen. U težim slučajevima, preporučuje se čak i podizanje svih biljaka na gredici, potpuno čišćenje tla od korijena slaka i ponovna sadnja, piše Mirror.

Iznenađujući saveznik u vrtu

Iako se borba protiv slaka čini kao jedina opcija, Nick Turrell objašnjava da postoji jedan scenarij u kojem ga možete ostaviti na miru. Ako imate vrt prilagođen divljim životinjama ili zrelu, gustu živicu, slak zapravo može biti koristan.

Stručnjak pojašnjava da cvjetovi slaka pružaju izvor hrane za čitav niz korisnih kukaca, uključujući pčele i druge oprašivače. U takvom okruženju, gdje cilj nije savršeno uredan izgled, već poticanje bioraznolikosti, slak može postati vrijedan dio ekosustava.

Borba protiv slaka zahtijeva integrirani pristup, strpljenje i prije svega upornost. Dok kućni pripravci nude tek kratkoročno olakšanje, dugoročni uspjeh leži u kombinaciji provjerenih praksi poput mehaničkog uklanjanja i sprječavanja širenja. Umjesto rata protiv prirode, suvremeno vrtlarstvo sve se više okreće suživotu. Prihvaćanje male doze "divljine" i prepoznavanje uloge koju čak i korovi poput slaka mogu imati za lokalnu faunu predstavlja održiviji i ekološki osvješteniji pristup. Ponekad cilj nije potpuno iskorjenjivanje, već postizanje zdrave ravnoteže u vrtu.

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