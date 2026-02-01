Želite se zauvijek riješiti korova? Stručni savjeti za čišćenje i prevenciju u vrtu

Korov je noćna mora svakog vrtlara. Čini se da niče neumoljivo, bez obzira na godišnje doba, i prije nego što se snađete, preuzme čitavu gredicu. Ipak, postoje provjereni načini za uklanjanje ovih dosadnih vrtnih napasnika.

Robert Witcomb, stručnjak za održivo vrtlarstvo iz tvrtke eComposite Products, objasnio je: kako su korovi uporni jer iskorištavaju golu zemlju i svako narušavanje tla, stoga se najučinkovitije strategije uklanjanja ne fokusiraju samo na uništavanje korova, već i na sprječavanje njihovog povratka.

Ručno uklanjanje i dalje je najpouzdanija metoda

Za manje vrtove, ručno uklanjanje ostaje jedna od najpouzdanijih metoda, posebice kada se korov čupa s korijenom nakon kiše, dok je zemlja mekša. S time se slaže i Loren Taylor, vlasnica tvrtke Soothing Company.

"Jedan od najboljih načina da se riješite korova je da ga iščupate rukom. To je lakše učiniti nakon kiše jer je tlo mekše i korijen lakše izlazi. Morate izvući cijeli korov, uključujući korijen, jer će u protivnom ponovno narasti", savjetuje ona.

Za duboko ukorijenjene korove preporučuje korištenje malog vrtnog noža kako bi se lakše došlo ispod korijena bez oštećivanja okolnih biljaka. Također, savjetuje lagano prekopavanje tla između biljaka jednom tjedno kako bi se spriječio rast novog korova. Stephanie Harrod, osnivačica Harrod Horticulturala, također naglašava važnost uklanjanja cijelog korijena, osobito kod višegodišnjih korova, jer će se u suprotnom brzo vratiti.

Ključ prevencije leži u malčiranju

Iako ručno čupanje rješava postojeći korov, ono ne sprječava njegov povratak. Zbog toga je malčiranje nakon plijevljenja ključan korak. "Malčiranje je jedan od najpotcjenjenijih alata. Organski malč suzbija svjetlost, zadržava vlagu i postupno poboljšava zdravlje tla, čineći uvjete manje povoljnima za korov", dodaje Witcomb.

Loren Taylor detaljnije objašnjava postupak. "Nakon što iščupate korov, prekrijte tlo malčem. Malč je materijal poput usitnjene kore i drva ili drvne sječke koji se postavlja oko biljaka. On blokira sunčevu svjetlost pa novi korov ne može rasti te pomaže tlu da ostane vlažno", rekla je. Preporučuje se sloj malča debljine pet do sedam centimetara, koji se mijenja jednom godišnje. Na mjestima poput cvjetnjaka, ispod malča se može postaviti i posebna tkanina koja dodatno sprječava rast korova.

Prirodne i kemijske alternative

Osim ručnih metoda, postoje i alternativni pristupi. Erik Collado Vidal, iskusni hortikulturist i izvršni direktor tvrtke Growbarato.net, predlaže korištenje octa.

"Jedan od najjednostavnijih načina borbe protiv korova je korištenje octa. Ocat djeluje kao prirodni herbicid jer isušuje lišće i uništava biljne stanice. Treba ga prskati po sunčanom danu, izravno na korov. Važno je ne prskati okolne biljke jer ocat ne bira što uništava. Ova se metoda također ne bi trebala često koristiti u povrtnjacima jer može utjecati na kvalitetu tla", upozorava Vidal.

Robert Witcomb napominje da kipuća voda ili otopine na bazi octa mogu biti učinkovite na prilazima i stazama, ali su manje prikladne za travnjake ili gredice gdje je vjerojatna kolateralna šteta. Što se tiče kemijskih sredstava, ona mogu biti učinkovita, ali ih treba koristiti oprezno. "Prekomjerna uporaba može oštetiti okolne biljke, naštetiti bioraznolikosti tla i stvoriti dugoročnu otpornost korova", zaključuje Witcomb.

U konačnici, kombinacija redovitog ručnog uklanjanja, preventivnih mjera poput malčiranja i oprezne upotrebe prirodnih rješenja najbolja je dugoročna strategija za vrt bez korova. Strpljenje i dosljednost ključ su uspjeha u ovoj vječnoj vrtlarskoj borbi, prenosi Mirror.

