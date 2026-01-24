Zgodni trikovi: Uštedite na tjednoj kupovini namirnica uz ove provjerene metode

Rastuće cijene hrane i visoka inflacija pretvorile su tjedni odlazak u trgovinu u značajan izdatak za mnoga kućanstva. S obzirom na to da prosječno kućanstvo u Hrvatskoj izdvaja više od četvrtine svog budžeta upravo na hranu, svaka ušteda postaje ključna.

Ipak, uz nekoliko strateških promjena u navikama, moguće je značajno smanjiti troškove bez odricanja od kvalitete i nutritivno bogatih obroka. Ključ uspjeha leži u dobrom planiranju i pametnim odlukama prije i tijekom kupovine, piše Real Simple.

Planiranje je pola posla

Najveće pogreške koje dovode do prekomjerne potrošnje događaju se i prije nego što kročite u trgovinu. Prvi i najvažniji korak prema uštedi jest izrada tjednog jelovnika. Odvojite malo vremena kako biste isplanirali obroke za idućih sedam dana, uzimajući u obzir namirnice koje već imate u hladnjaku, zamrzivaču i smočnici.

Tako ne samo da ćete iskoristiti postojeće zalihe i smanjiti bacanje hrane, već ćete i kreirati precizan popis za kupovinu. Odlazak u nabavu s popisom u ruci najučinkovitije je oružje protiv impulzivnih kupnji koje najviše opterećuju budžet. Držite se popisa i kupujte isključivo ono što vam je potrebno za planirane obroke.

Mudre odluke u trgovini

Jednom kada ste u trgovini, važno je ostati usredotočen. Jedno od zlatnih pravila jest da nikada ne idete u kupovinu gladni, jer tada sve izgleda primamljivije, a košarica se puni nepotrebnim i često skupljim proizvodima. Nadalje, razvijte naviku uspoređivanja cijena. Nemojte gledati samo konačan iznos, već obratite pozornost na jediničnu cijenu proizvoda, primjerice cijenu po kilogramu ili litri.

Veće pakiranje ne znači nužno i povoljniju kupnju. Također, ne ustručavajte se isprobati proizvode trgovačkih robnih marki. Oni su često znatno jeftiniji od razvikanih brendova, a kvalitetom rijetko zaostaju, pogotovo kada je riječ o osnovnim namirnicama poput tjestenine, riže, brašna ili mliječnih proizvoda.

Praćenje tjednih akcija i korištenje kartica vjernosti može donijeti osjetne uštede, no važno je biti racionalan. Kupujte na sniženju samo one proizvode koje inače koristite i koji vam se uklapaju u jelovnik. Niska cijena nije opravdanje za gomilanje hrane koja će na kraju propasti. Slično vrijedi i za kupovinu na veliko; isplativa je samo za trajne namirnice koje redovito trošite, pod uvjetom da imate prostora za njihovo skladištenje.

Sezonsko, smrznuto i jednostavno

Jedan od najjednostavnijih načina uštede jest kupovina sezonskog voća i povrća. Namirnice kojima je sezona ne samo da su svježije i ukusnije, već su i znatno jeftinije jer ne zahtijevaju skupe troškove transporta i skladištenja. Odlična i često povoljnija alternativa svježim namirnicama je smrznuto voće i povrće.

Zamrznuto odmah nakon berbe, zadržava sve hranjive tvari, a omogućuje vam da u omiljenim plodovima uživate tijekom cijele godine po stabilnijoj cijeni. Izbjegavajte unaprijed narezane i zapakirane proizvode jer plaćate praktičnost, a ne kvalitetu.

