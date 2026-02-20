Učiteljica silovala dječaka na 'prespavancu': Osuđena na preko 50 godina zatvora
U prijavi je stajalo da se Crocker skinula, probudila dječaka, skinula mu hlače i seksualno ga napala
Pomoćnica učitelja Anna Marie Crocker iz američke savezne države Wisconsin osuđena je u utorak na 51 i pol godinu zatvora nakon što je priznala krivnju za seksualni napad na dijete, piše People.
U prosincu je priznala nekoliko optužbi, među kojima je bila i ona za seksualni napad prvog stupnja, seksualno iskorištavanje djece (snimanje), zavođenje djece i seksualni napad drugog stupnja na dijete, rekao je okružni tužitelj okruga Kenosha.
Priznanje krivnje uslijedilo je godinu dana nakon što je optužena za seksualni napad na 12-godišnjeg dječaka koji je bio na "prespavancu" u njezinoj kući s grupom prijatelja.
Došla gola i probudila ga
U prijavi je stajalo da se Crocker skinula, probudila dječaka, skinula mu hlače i seksualno ga napala. Dječak je rekao policiji da je pokušao natjerati Crocker da prestane i pokušao ju je odgurnuti, ali nije uspio.
Mjesecima nakon napada, Crocker mu je slala poruke pokušavajući se ispričati, ali ga i "pokušavala natjerati da se osjeća krivim". Još jedan dječak optužio ju je za seksualni napad i razmjenu seksualnih poruka i slika s njim. Na kraju se ispostavilo da je ukupno imala četiri žrtve.
Crocker, koja je radila u osnovnoj školi, otpuštena je s posla u listopadu 2024. godine. Tijekom ročišta za izricanje presude, Crocker se ispričala.
"Preuzimam punu odgovornost za ono što se dogodilo. Uznemirena sam zbog štete i nevolje, uz traumu koju morate podnijeti. Duboko mi je žao što je ovo izazvalo zbunjenost, bol i ljutnju te što s tim morate živjeti do kraja života", poručila je.
