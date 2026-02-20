Učiteljica silovala dječaka na 'prespavancu': Osuđena na preko 50 godina zatvora

Pomoćnica učitelja Anna Marie Crocker iz američke savezne države Wisconsin osuđena je u utorak na 51 i pol godinu zatvora nakon što je priznala krivnju za seksualni napad na dijete, piše People.

Elementary school aide Anna Marie Crocker cries as she was sentenced to 51 years in prison for s-xual offenses involving 4 young boys pic.twitter.com/UOLxVxnp6E — Stone (@stoneyixl) February 19, 2026

U prosincu je priznala nekoliko optužbi, među kojima je bila i ona za seksualni napad prvog stupnja, seksualno iskorištavanje djece (snimanje), zavođenje djece i seksualni napad drugog stupnja na dijete, rekao je okružni tužitelj okruga Kenosha.

Priznanje krivnje uslijedilo je godinu dana nakon što je optužena za seksualni napad na 12-godišnjeg dječaka koji je bio na "prespavancu" u njezinoj kući s grupom prijatelja.

Došla gola i probudila ga

U prijavi je stajalo da se Crocker skinula, probudila dječaka, skinula mu hlače i seksualno ga napala. Dječak je rekao policiji da je pokušao natjerati Crocker da prestane i pokušao ju je odgurnuti, ali nije uspio.

Mjesecima nakon napada, Crocker mu je slala poruke pokušavajući se ispričati, ali ga i "pokušavala natjerati da se osjeća krivim". Još jedan dječak optužio ju je za seksualni napad i razmjenu seksualnih poruka i slika s njim. Na kraju se ispostavilo da je ukupno imala četiri žrtve.

Crocker, koja je radila u osnovnoj školi, otpuštena je s posla u listopadu 2024. godine. Tijekom ročišta za izricanje presude, Crocker se ispričala.

"Preuzimam punu odgovornost za ono što se dogodilo. Uznemirena sam zbog štete i nevolje, uz traumu koju morate podnijeti. Duboko mi je žao što je ovo izazvalo zbunjenost, bol i ljutnju te što s tim morate živjeti do kraja života", poručila je.

