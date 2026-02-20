FREEMAIL
Od Gaćica i Grudnjaka do Kajgane: Zvuče kao šala, ali ovo su najsmješnija imena mjesta u Hrvatskoj

Foto: ChatGPT
Kada biramo ime za dijete, obično dugo i pomno razmišljamo. Treba li odati počast nekom pretku, odražavati moderan utjecaj ili jednostavno zvučati lijepo? No, kada je riječ o imenovanju mjesta u kojima živimo, čini se da su pravila puno opuštenija, a kreativnost ponekad odlazi u potpuno neočekivanim, često i urnebesnim smjerovima. Hrvatska je prepuna takvih primjera. Karta naše zemlje ispisana je toponimima koji izazivaju smijeh, zbunjenost ili vas jednostavno tjeraju da se zapitate: "Tko je ovo smislio?" Od legendi koje su se prenosile s koljena na koljeno do duhovitih dosjetki lokalnog stanovništva upućenih austrougarskim kartografima, nastala je riznica neobičnih, bizarnih i smiješnih imena. Donosimo najzanimljivije primjera koji dokazuju da Hrvati imaju jedinstven smisao za humor.
20.2.2026.
12:03
Lorena Motik
ChatGPT
