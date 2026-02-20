FREEMAIL
JEDAN OD NAJLJEPŠIH /

Kako je holivudski zavodnik izgledao prije neizlječive bolesti koja ga je polako uništavala

Kako je holivudski zavodnik izgledao prije neizlječive bolesti koja ga je polako uništavala
Foto: The Hollywood Archive/Hollywood Archive/Profimedia
Eric Dane rođen je u San Franciscu, a odrastanje mu je obilježila velika tragedija.
1 /24
Svijet se oprostio od Erica Danea, glumca koji je osvojio publiku kao dr. Mark Sloan u „Uvodu u anatomiju” i Cal Jacobs u „Euforiji”, ostavivši iza sebe mnogo više od statusa holivudskog seks-simbola. Njegov život bio je spoj velikih uspjeha i tihih osobnih bitaka – od tragedije iz djetinjstva i slučajnog ulaska u glumu do borbe s ovisnošću, depresijom i naposljetku amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS), koju je javno otkrio 2025. godine. 

20.2.2026.
8:51
Hot.hr
Supplied by LMK/Landmark/Profimedia
Eric DaneUvod U AnatomijuAlsSmrt
