Kako je holivudski zavodnik izgledao prije neizlječive bolesti koja ga je polako uništavala

Svijet se oprostio od Erica Danea, glumca koji je osvojio publiku kao dr. Mark Sloan u „Uvodu u anatomiju” i Cal Jacobs u „Euforiji”, ostavivši iza sebe mnogo više od statusa holivudskog seks-simbola. Njegov život bio je spoj velikih uspjeha i tihih osobnih bitaka – od tragedije iz djetinjstva i slučajnog ulaska u glumu do borbe s ovisnošću, depresijom i naposljetku amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS), koju je javno otkrio 2025. godine.